Россия потратила на войну с Украиной треть своего бюджета: сумма исчисляется в триллионах

К середине 2023 года Россия потратила весь утвержденный военный бюджет на год, что составляет треть всех денег страны. Потому страна вынуждена удвоить расходы.

Россия потеряла весь военный бюджет

Чтобы продолжать войну, России нужно удвоить финансирование на армию до 9,7 триллиона рублей, или 102 миллиарда долларов.

Читайте также Количество впечатляет: в Минэкономики назвали число беженцев за границей

102 миллиарда долларов – это больше, чем весь бюджет Украины на 2023 год.

За первое полугодие 2023 года страна-агрессорка потратила на 12% больше денег на войну, чем планировала на весь год – 5,59 триллиона рублей. Это 37,3% всех расходов на полугодие и 19,2% всего годового бюджета.

Почти весь рост бюджетных расходов пришелся на производство оружия, армию и связанные с ней статьи (97,1%). Это самая высокая доля военных расходов за последние 10 лет, которая максимально достигала 23%.

KSE подсчитала ущерб, нанесенный Украине во время войны

В 2023 году бюджет страны определялся суммой 4,91 триллиона рублей по статье "национальная оборона". Это в 1,5 раза больше, чем в 2022 году.

По данным ОВА за первое полугодие 2023 года Украина потеряла 167,2 тысячи объектов жилищного фонда, которые либо разрушены, либо повреждены. Среди них:

частные дома – 147,8 тысячи;

многоквартирные – 19,1 тысячи;

общежития – 0,35 тысяч.

В общем объеме прямого ущерба наибольшую долю составляют потери жилищного фонда — 55,9 миллиарда долларов, учитывая убытки примерно 1 миллиард долларов от затоплений и разрушений жилых домов вследствие подрыва ГЭС,

– говорится в сообщении KSE.

Также пострадали следующие отрасли: