Сколько украинцев сейчас за границей
Сейчас за границей находится около 6,2 миллиона украинцев, в то время как количество внутренних переселенцев составляет – 5 миллионов человек.
Читайте также Пенсия, выплаты ВПЛ, мобилизация и новые цены: какие изменения ждут украинцев с 1 августа
В Минэкономики мы приходим к выводу, что сейчас за пределами Украины находится около 6,2 млн человек, выехавших с момента полномасштабного вторжения,
– рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бережная.
Также она добавила, что в разных источниках данные могут отличаться, однако информацию всегда сверяют с Госпогранслужбой.
Если говорить о выезде украинцев за пределы Украины, то цифры очень разные. Мы получаем данные и от Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и от Евростата, ведущего учет украинцев, вставших на временный учет в странах Евросоюза. Имеем информацию от мобильных операторов, а также от аналитических учреждений,
– добавила Бережная.
По ее словам, настоящее число ВПЛ может быть больше официального, потому что не все граждане получают этот статус.
Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться по телефону: +38 (098) 07 07 646, с 08:00 до 16:00 или по электронной почте: info@cspperspectiva.org.
Кто с 1 августа не получает выплаты для ВПЛ
Денежная помощь прекращают выплачивать для ВПЛ, которые относятся к следующим категориям:
- те, кто находился за границей дольше 30 календарных дней, без уважительной причины;
- лица, находящиеся в местах лишения свободы;
- граждане, купившие иностранную валюту, транспортное средство или недвижимость на сумму свыше 100 тысяч гривен;
- люди, вернувшиеся к своему месту жительства;
- владельцы жилых помещений на неоккупированной территории или в регионах, где отсутствуют активные боевые действия;
- те, у кого есть депозит более чем на 100 тысяч гривен.
- То есть, для большинства украинцев ничего не изменится.