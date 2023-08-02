Сколько украинцев сейчас за границей

Сейчас за границей находится около 6,2 миллиона украинцев, в то время как количество внутренних переселенцев составляет – 5 миллионов человек.

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В Минэкономики мы приходим к выводу, что сейчас за пределами Украины находится около 6,2 млн человек, выехавших с момента полномасштабного вторжения,

– рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Также она добавила, что в разных источниках данные могут отличаться, однако информацию всегда сверяют с Госпогранслужбой.

Если говорить о выезде украинцев за пределы Украины, то цифры очень разные. Мы получаем данные и от Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и от Евростата, ведущего учет украинцев, вставших на временный учет в странах Евросоюза. Имеем информацию от мобильных операторов, а также от аналитических учреждений,

– добавила Бережная.

По ее словам, настоящее число ВПЛ может быть больше официального, потому что не все граждане получают этот статус.

Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться по телефону: +38 (098) 07 07 646, с 08:00 до 16:00 или по электронной почте: info@cspperspectiva.org.

Кто с 1 августа не получает выплаты для ВПЛ

Денежная помощь прекращают выплачивать для ВПЛ, которые относятся к следующим категориям: