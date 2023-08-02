Скільки українців зараз за кордоном
Нині за кордоном знаходиться близько 6,2 мільйона українців в той час, як кількість внутрішніх переселенців становить – 5 мільйонів людей.
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У Мінекономіки ми приходимо до висновку, що зараз за межами України перебуває близько 6,2 млн осіб, які виїхали з моменту повномасштабного вторгнення,
– розповіла заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
Також вона додала, що у різних джерелах дані можуть відрізнятися, проте інформацію завжди звіряють з Держприкордонслужбою.
Якщо говорити про виїзд українців за межі України, то тут цифри дуже різні. Ми отримуємо дані і від Верховного комісара ООН у справах біженців, і від Євростату, що веде облік українців, які стали на тимчасовий облік у країнах Євросоюзу. Маємо інформацію від мобільних операторів, а також від аналітичних установ,
– додала Бережна.
За її словами, справжнє число ВПО може бути більшим за офіційне, тому що не всі громадяни отримують цей статус.
Якщо у вас виникли питання, ви можете звернутися за телефоном: +38 (098) 07 07 646, з 08:00 до 16:00 або за електронною поштою: info@cspperspectiva.org.
Хто з 1 серпня не отримує виплати для ВПО
Грошову допомогу припинять виплачувати для ВПО, які належать до наступних категорій:
- ті, хто перебував закордоном довше, ніж 30 календарних днів, без поважної причини;
- особи, що перебувають у місцях позбавлення волі;
- громадяни, що придбали іноземну валюту, транспортний засіб чи нерухомість на суму вище 100 тисяч гривень;
- люди, що повернулися до свого місця проживання;
- власники житлових приміщень на неокупованій території або у регіонах, де відсутні активні бойові дії;
- ті, у кого є депозит більш ніж на 100 тисяч гривень.
- Тобто для більшості українців нічого не зміниться.