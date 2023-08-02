Скільки українців зараз за кордоном

Нині за кордоном знаходиться близько 6,2 мільйона українців в той час, як кількість внутрішніх переселенців становить – 5 мільйонів людей.

Читайте також Пенсія, виплати ВПО, мобілізація та нові ціни: які зміни чекають на українців з 1 серпня

У Мінекономіки ми приходимо до висновку, що зараз за межами України перебуває близько 6,2 млн осіб, які виїхали з моменту повномасштабного вторгнення,

– розповіла заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Також вона додала, що у різних джерелах дані можуть відрізнятися, проте інформацію завжди звіряють з Держприкордонслужбою.

Якщо говорити про виїзд українців за межі України, то тут цифри дуже різні. Ми отримуємо дані і від Верховного комісара ООН у справах біженців, і від Євростату, що веде облік українців, які стали на тимчасовий облік у країнах Євросоюзу. Маємо інформацію від мобільних операторів, а також від аналітичних установ,

– додала Бережна.

За її словами, справжнє число ВПО може бути більшим за офіційне, тому що не всі громадяни отримують цей статус.

Якщо у вас виникли питання, ви можете звернутися за телефоном: +38 (098) 07 07 646, з 08:00 до 16:00 або за електронною поштою: info@cspperspectiva.org.

Хто з 1 серпня не отримує виплати для ВПО

Грошову допомогу припинять виплачувати для ВПО, які належать до наступних категорій: