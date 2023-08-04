Росія втратила весь військовий бюджет
Щоб продовжувати війну Росії треба подвоїти фінансування на армію до 9,7 трильйона рублів, або 102 мільярдів доларів.
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За перше півріччя 2023 року країна-агресорка витратила на 12% більше грошей на війну ніж планувала на увесь рік – 5,59 трильйона рублів. Це 37,3% усіх видатків на півріччя та 19,2% всього річного бюджету.
Майже весь ріст бюджетних видатків припав на виробництво зброї, армію та пов'язані з нею статті (97,1%). Це найвища частка військових витрат за останніх 10 років, яка максимально сягала 23%.
KSE підрахувала шкоду, завдану Україні під час війни
За даними ОВА за перше півріччя 2023 року Україна втратила 167,2 тисячі об'єктів житлового фонду, які або зруйновані або пошкоджені. Серед них:
- приватні будинки – 147,8 тисячі;
- багатоквартирні – 19,1 тисячі;
- гуртожитки – 0,35 тисячі.
У загальному обсязі прямих збитків найбільшу частку становлять втрати житлового фонду — 55,9 мільярда доларів, враховуючи збитки приблизно 1 мільярд доларів від затоплень і руйнувань житлових будинків унаслідок підриву ГЕС,
– йдеться у повідомленні KSE.
Також постраждали такі галузі:
- транспортна інфраструктура – 36,6 мільярда доларів;
- бізнес – 11,4 мільярда доларів (426 великих і середніх приватних підприємств);
- освіта – 9,7 мільярда доларів (майже 3,4 тисячі закладів освіти);
- енергетика – 8,8 мільярда доларів (638 мільйонів доларів це прямі збитки від підриву ГЕС);
- агросектор – 8,7 мільярда доларів;
- інші – 5,9 мільярда доларів.