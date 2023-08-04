Россия потеряла весь военный бюджет
Чтобы продолжать войну, России нужно удвоить финансирование на армию до 9,7 триллиона рублей, или 102 миллиарда долларов.
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За первое полугодие 2023 года страна-агрессорка потратила на 12% больше денег на войну, чем планировала на весь год – 5,59 триллиона рублей. Это 37,3% всех расходов на полугодие и 19,2% всего годового бюджета.
Почти весь рост бюджетных расходов пришелся на производство оружия, армию и связанные с ней статьи (97,1%). Это самая высокая доля военных расходов за последние 10 лет, которая максимально достигала 23%.
KSE подсчитала ущерб, нанесенный Украине во время войны
По данным ОВА за первое полугодие 2023 года Украина потеряла 167,2 тысячи объектов жилищного фонда, которые либо разрушены, либо повреждены. Среди них:
- частные дома – 147,8 тысячи;
- многоквартирные – 19,1 тысячи;
- общежития – 0,35 тысяч.
В общем объеме прямого ущерба наибольшую долю составляют потери жилищного фонда — 55,9 миллиарда долларов, учитывая убытки примерно 1 миллиард долларов от затоплений и разрушений жилых домов вследствие подрыва ГЭС,
– говорится в сообщении KSE.
Также пострадали следующие отрасли:
- транспортная инфраструктура – 36,6 миллиарда долларов;
- бизнес – 11,4 миллиарда долларов (426 крупных и средних частных предприятий);
- образование – 9,7 миллиарда долларов (почти 3,4 тысячи учебных заведений);
- энергетика – 8,8 миллиарда долларов (638 миллионов долларов – это прямой ущерб от подрыва ГЭС);
- агросектор – 8,7 миллиарда долларов;
- другие – 5,9 миллиарда долларов.