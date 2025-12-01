Кремль не планує закінчувати війну: як на це вказує бюджет Росії на 2026 рік
- Половина витрат бюджету Росії на 2026 рік спрямована на війну проти України, зокрема 40% для армії та силового блоку.
- Через дефіцит бюджету Кремль скорочує соціальні програми та вводить нові податки, змушуючи населення платити за війну.
Російський президент Володимир Путін підписав федеральний бюджет на 2026 рік. Майже половина витрат у ньому спрямовані на війну проти України.
На що Росія спрямує бюджет на наступний рік?
Майже 40% усіх витрат передбачено для армії та силового блоку, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Читайте також Росія провалила план зі збору податків: не вистачило 5 трильйонів рублів
Це рекорд із часів СРСР. Ба більше, прямий сигнал – мир у плани Москви на найближчий рік не входять.
Оскільки санкції обвалили доходи Росії від нафти й газу, у бюджеті закладено величезний дефіцит – 1,6% ВВП,
– йдеться у повідомленні.
Кремль прагне "заткнути дірки". Тому урізає соціальні програми – їх частка у бюджеті падає до 25%, це мінімум за 20 років.
Також російський уряд запускає нові податки:
- підвищує ПДВ до 22%;
- ускладнює роботу малого бізнесу;
- вводить різноманітні збори для бізнесу та простих росіян.
Фактично платити за війну доведеться населенню країни як через податковий тиск, так і через згортання соціальних послуг.
Кремль переводить країну на "рейки воєнного часу", посилює силовий апарат і скорочує все, що не пов’язане з армією,
– зазначили у розвідці.
Зауважте! Бюджет Росії на 2026 рік вчергове підтверджує, що пріоритетом для Путіна залишається затяжна війна, і це навіть ціною деградації економіки та зубожіння власного населення.
Нагадаємо, що наприкінці року у Росії очікується так званий "пік витрат". Про це пише російське ЗМІ "The Moscow Times".
Річ у тім, що російський бюджет після двох місяців профіциту – серпень та вересень – знову став дефіцитним. За попередньою оцінкою, у жовтні 2026 року Мінфін Росії витратив 3,4 трильйона рублів. І це при доходах у 3 трильйони.
Зверніть увагу! Цьогоріч російський Мінфін планує покрити бюджетну "діру" додатковим розміщенням держоблігацій.
Що ще слід знати про ситуацію у Росії?
Влада Росії прагне використати грошову емісію від Центробанку для покрити дефіцит бюджету. Дефіцит російського бюджету у поточному році має сягнути майже 6 трильйонів рублів.
Водночас Центральний банк Росії вперше перейшов до прямих продажів золота зі своїх резервів на внутрішньому ринку. Раніше банк не продавав золото комерційним учасникам ринку.