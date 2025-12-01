Кремль не планує закінчувати війну: як на це вказує бюджет Росії на 2026 рік

Російський президент Володимир Путін підписав федеральний бюджет на 2026 рік. Майже половина витрат у ньому спрямовані на війну проти України.

На що Росія спрямує бюджет на наступний рік?

Майже 40% усіх витрат передбачено для армії та силового блоку, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Це рекорд із часів СРСР. Ба більше, прямий сигнал – мир у плани Москви на найближчий рік не входять.

Оскільки санкції обвалили доходи Росії від нафти й газу, у бюджеті закладено величезний дефіцит – 1,6% ВВП,

– йдеться у повідомленні.

Кремль прагне "заткнути дірки". Тому урізає соціальні програми – їх частка у бюджеті падає до 25%, це мінімум за 20 років.

Також російський уряд запускає нові податки:

підвищує ПДВ до 22%; ускладнює роботу малого бізнесу; вводить різноманітні збори для бізнесу та простих росіян.

Фактично платити за війну доведеться населенню країни як через податковий тиск, так і через згортання соціальних послуг.

Кремль переводить країну на "рейки воєнного часу", посилює силовий апарат і скорочує все, що не пов’язане з армією,

– зазначили у розвідці.

Зауважте! Бюджет Росії на 2026 рік вчергове підтверджує, що пріоритетом для Путіна залишається затяжна війна, і це навіть ціною деградації економіки та зубожіння власного населення.

Нагадаємо, що наприкінці року у Росії очікується так званий "пік витрат". Про це пише російське ЗМІ "The Moscow Times".

Річ у тім, що російський бюджет після двох місяців профіциту – серпень та вересень – знову став дефіцитним. За попередньою оцінкою, у жовтні 2026 року Мінфін Росії витратив 3,4 трильйона рублів. І це при доходах у 3 трильйони.

Зверніть увагу! Цьогоріч російський Мінфін планує покрити бюджетну "діру" додатковим розміщенням держоблігацій.

Що ще слід знати про ситуацію у Росії?