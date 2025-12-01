Кремль не планирует заканчивать войну: как на это указывает бюджет России на 2026 год
- Половина расходов бюджета России на 2026 год направлена на войну против Украины, в частности 40% для армии и силового блока.
- Из-за дефицита бюджета Кремль сокращает социальные программы и вводит новые налоги, заставляя население платить за войну.
Российский президент Владимир Путин подписал федеральный бюджет на 2026 год. Почти половина расходов в нем направлены на войну против Украины.
На что Россия направит бюджет на следующий год?
Почти 40% всех расходов предусмотрено для армии и силового блока, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Это рекорд со времен СССР. Более того, прямой сигнал – мир в планы Москвы на ближайший год не входят.
Поскольку санкции обвалили доходы России от нефти и газа, в бюджете заложен огромный дефицит – 1,6% ВВП,
– говорится в сообщении.
Кремль стремится "заткнуть дыры". Поэтому урезает социальные программы – их доля в бюджете падает до 25%, это минимум за 20 лет.
Также российское правительство запускает новые налоги:
- повышает НДС до 22%;
- усложняет работу малого бизнеса;
- вводит различные сборы для бизнеса и простых россиян.
Фактически платить за войну придется населению страны как через налоговое давление, так и из-за свертывания социальных услуг.
Кремль переводит страну на "рельсы военного времени", усиливает силовой аппарат и сокращает все, что не связано с армией,
– отметили в разведке.
Заметьте! Бюджет России на 2026 год в очередной раз подтверждает, что приоритетом для Путина остается затяжная война, и это даже ценой деградации экономики и обнищания собственного населения.
Напомним, что в конце года в России ожидается так называемый "пик расходов". Об этом пишет российское СМИ "The Moscow Times".
Дело в том, что российский бюджет после двух месяцев профицита – август и сентябрь – снова стал дефицитным. По предварительной оценке, в октябре 2026 года Минфин России потратил 3,4 триллиона рублей. И это при доходах в 3 триллиона.
Обратите внимание! В этом году российский Минфин планирует покрыть бюджетную "дыру" дополнительным размещением гособлигаций.
Что еще следует знать о ситуации в России?
Власти России стремятся использовать денежную эмиссию от Центробанка для покрытия дефицита бюджета. Дефицит российского бюджета в текущем году должен достичь почти 6 триллионов рублей.
В то же время Центральный банк России впервые перешел к прямым продажам золота из своих резервов на внутреннем рынке. Ранее банк не продавал золото коммерческим участникам рынка.