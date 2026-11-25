Російська влада закріпила у бюджеті курс на продовження війни щонайменше протягом наступних трьох років, Заради фінансування армії влада готова безжально різати головні соціальні видатки та залазити в кишені власних громадян.

Скільки грошей Кремль спустить на армію

Державна дума Росії 24 листопада у третьому читанні затвердила федеральний бюджет на 2027 – 2029 роки, який передбачає безпрецедентні з часів Радянського союзу витрати на оборону. На військові потреби планують витратити понад 50 трильйонів рублів, або близько 609 мільярдів доларів, пише "Дума ТВ".

Найбільше коштів на оборону Кремль планує спрямувати вже у 2027 році – 17,15 трильйона рублів, або близько 208,8 мільярда доларів. Це приблизно на третину більше, ніж передбачили для 2026 року в попередньому бюджетному плані.

На наступні роки закладені дещо менші, але все одно надзвичайно високі суми:

у 2028 році – 16,61 трильйона рублів, або 6,3% ВВП;

у 2029 році – 16,30 трильйона рублів, або 5,79% ВВП.

Загалом новий трирічний план передбачає приблизно на 10,5 трильйона рублів більше на оборону, ніж попередній бюджетний документ.

При цьому у 2027 році загальні видатки федерального бюджету Росії мають становити 48,74 трильйона рублів. Отже, безпосередньо на оборону припадатиме близько 35,2% усіх витрат – фактично кожен третій рубль.

Зауважте! За підрахунками дослідника Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Яніса Клюге, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вже витратила на військові потреби 58,3 трильйона рублів.

Чим пожертвують заради фінансування війни

Щоб оплатити війну проти України, російський уряд запускає жорстке скорочення цивільних статей, як повідомляє The Moscow Times:

витрати на підтримку національної економіки зменшать на 3%;

на систему ЖКГ – на 8%;

на соціальну підтримку населення та виплати пенсій – на 6%;

на охорону здоров’я – на 3%.

На кожен бюджетний рубль, який у 2027 році витратять на соціальну політику, охорону здоров'я та освіту, припаде два рублі на армію, поліцію, Росгвардію та спецслужби,

– констатує старша наукова співробітниця берлінського Центру Карнегі Олександра Прокопенко.

Втім, попри тотальну економію на громадянах, російська казна залишиться дефіцитною. У 2027 році "діра" складе 5,4 трильйона рублів, у 2028-му – 5,1 трильйона, а у 2029-му – 5,2 трильйона рублів.

Важливо! Для покриття дефіциту уряд втретє поспіль підвищить податкове навантаження для громадян і бізнесу. Решту дефіциту російський Мінфін планує перекривати рекордними запозиченнями. Їхній розмір збільшиться до 24,4% ВВП і стане максимальним з 2002 року.

Нагадаємо, раніше експерт з геоекономіки Олег Саркіц в ефірі 24 Каналу звернув увагу на те, що військові видатки в новому фінансовому документі Росії вдвічі перевищують витрати на соціальний сектор. За його оцінкою, закладені показники свідчать про подальший перехід російської економіки на воєнні рейки.