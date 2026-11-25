Сколько денег Кремль выделит на армию

Государственная Дума России 24 ноября в третьем чтении утвердила федеральный бюджет на 2027–2029 годы, который предусматривает беспрецедентные со времен Советского Союза расходы на оборону. На военные нужды планируется потратить более 50 триллионов рублей, или около 609 миллиардов долларов, пишет "Дума ТВ".

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Больше всего средств на оборону Кремль планирует направить уже в 2027 году – 17,15 триллиона рублей, или около 208,8 миллиарда долларов. Это примерно на треть больше, чем было предусмотрено на 2026 год в предыдущем бюджетном плане.

На последующие годы заложены несколько меньшие, но все равно чрезвычайно высокие суммы:

в 2028 году – 16,61 триллиона рублей, или 6,3% ВВП;

в 2029 году – 16,30 триллиона рублей, или 5,79% ВВП.

В целом новый трехлетний план предусматривает примерно на 10,5 триллиона рублей больше на оборону, чем предыдущий бюджетный документ.

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При этом в 2027 году общие расходы федерального бюджета России должны составить 48,74 триллиона рублей. Таким образом, непосредственно на оборону придется около 35,2% всех расходов – фактически каждый третий рубль.

Обратите внимание! По подсчетам исследователя Немецкого института международных отношений и безопасности Яниса Клюге, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потратила на военные нужды 58,3 триллиона рублей.

Чем пожертвуют ради финансирования войны

Чтобы оплатить войну против Украины, российское правительство приступает к жесткому сокращению гражданских статей расходов, как сообщает The Moscow Times:

расходы на поддержку национальной экономики сократят на 3%;

на систему ЖКХ – на 8%;

на социальную поддержку населения и выплату пенсий – на 6%;

на здравоохранение – на 3%.

На каждый бюджетный рубль, который в 2027 году будет потрачен на социальную политику, здравоохранение и образование, придется два рубля на армию, полицию, Росгвардию и спецслужбы– констатирует старший научный сотрудник берлинского Центра Карнеги Александра Прокопенко.

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Впрочем, несмотря на тотальную экономию за счет граждан, российская казна останется дефицитной. В 2027 году "дыра" составит 5,4 триллиона рублей, в 2028-м – 5,1 триллиона, а в 2029-м – 5,2 триллиона рублей.

Важно! Для покрытия дефицита правительство в третий раз подряд повысит налоговую нагрузку на граждан и бизнес. Остальную часть дефицита российский Минфин планирует покрывать за счет рекордных заимствований. Их размер увеличится до 24,4% ВВП и станет максимальным с 2002 года.

Напомним, ранее эксперт по геоэкономике Олег Саркиц в эфире 24 Канала обратил внимание на то, что военные расходы в новом финансовом документе России вдвое превышают расходы на социальный сектор. По его оценке, заложенные показатели свидетельствуют о дальнейшем переходе российской экономики на военные рельсы.