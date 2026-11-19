На що підуть головні гроші агресора

Державна дума у другому читанні затвердила федеральний бюджет на 2027–2029 роки, який передбачає безпрецедентне з часів Радянського Союзу фінансування армії, про що пише російське медіа The Moscow Times.

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Наступного року кожен третій рубль, або 35% усіх видатків, піде на закупівлю озброєння та військові потреби.

Зауважте! Загалом стаття "Національна оборона" злетить на 32% і сягне 17,1 трильйона рублів.

Разом із силовими структурами, такими як МВС та спецслужби, військові видатки поглинуть 44% всього російського бюджету. Щоб знайти ці 21,3 трильйона рублів, російська влада безжально ріже цивільні видатки.

Наприклад, фінансування економіки впаде на 3%, житлово-комунального господарства – на 8%, а соціальна підтримка та виплати пенсій скоротяться на 6%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Найбільшого удару зазнають програми, які мали б підтримувати населення:

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Проєкт "Багатодітна сім'я" втратить одразу 40% фінансування, впавши до 93 мільярдів рублів.

Медицина також опинилася на межі виживання: фінансування будівництва лікарень урізали на 30%, а проєкт боротьби з онкологічними захворюваннями обвалився у 12 разів – з 44,9 до жалюгідних 3,9 мільярда рублів.

Хто заплатить за рекордний дефіцит

Щоб покрити величезну фінансову діру, яка наступного року становитиме 5,4 трильйона рублів, Кремль залазить у кишені бізнесу та простих росіян.

Уряд запроваджує податок на надприбутки для золотовидобувних компаній і підвищує ПДФО на банківські вклади громадян до 22%.

Крім того, покупки в іноземних інтернет-магазинах тепер обкладатимуться 22-відсотковим ПДВ.

За розрахунками російського Мінфіну, це витягне з економіки додаткові 1,5 трильйона рублів.

Нагадаємо, що у Росії вже навіть затримують зарплати військовим. Вже починаючи з цього року, щомісячне грошове забезпечення за останній місяць року надходитиме на рахунки росіян з 11 до 21 січня.