На что пойдут основные средства агрессора

Государственная Дума во втором чтении утвердила федеральный бюджет на 2027–2029 годы, который предусматривает беспрецедентное со времен Советского Союза финансирование армии, о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.

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В следующем году каждый третий рубль, или 35% всех расходов, пойдет на закупку вооружения и военные нужды.

Обратите внимание! В целом статья расходов "Национальная оборона" вырастет на 32% и достигнет 17,1 триллиона рублей.

Вместе с силовыми структурами, такими как МВД и спецслужбы, военные расходы поглотят 44% всего российского бюджета. Чтобы найти эти 21,3 триллиона рублей, российские власти безжалостно сокращают гражданские расходы.

Например, финансирование экономики сократится на 3%, жилищно-коммунального хозяйства – на 8%, а социальная поддержка и пенсионные выплаты сократятся на 6%.

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Наибольший удар придется на программы, призванные поддерживать население:

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Проект "Многодетная семья" потеряет сразу 40% финансирования, сократившись до 93 миллиардов рублей.

Медицина также оказалась на грани выживания: финансирование строительства больниц урезали на 30%, а проект по борьбе с онкологическими заболеваниями обвалился в 12 раз – с 44,9 до жалких 3,9 миллиарда рублей.

Кто заплатит за рекордный дефицит

Чтобы покрыть огромную финансовую дыру, которая в следующем году составит 5,4 триллиона рублей, Кремль забирается в карманы бизнеса и простых россиян.

Правительство вводит налог на сверхприбыль для золотодобывающих компаний и повышает НДФЛ на банковские вклады граждан до 22%.

Кроме того, покупки в зарубежных интернет-магазинах теперь будут облагаться 22-процентным НДС.

По расчетам российского Минфина, это извлечет из экономики дополнительные 1,5 триллиона рублей.

Напомним, что в России уже даже задерживают зарплаты военнослужащим. Уже начиная с этого года ежемесячное денежное обеспечение за последний месяц года будет поступать на счета россиян с 11 по 21 января.