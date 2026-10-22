Что не так с новыми финансовыми планами Кремля

Счетная палата России обнаружила критические ошибки в проекте федерального бюджета на 2027–2029 годы, где львиная доля расходов просто не имеет обоснования, о чем сообщила Служба внешней разведки Украины.

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Речь идет о колоссальной сумме в 288,24 миллиарда долларов. Это составляет 77% расходов открытой части бюджета на 2027 год.

Обратите внимание! Кроме того, российские чиновники "забыли" предоставить расчеты по 13 видам доходов на сумму почти 10 миллиардов долларов.

Более трети всех государственных программ в России теперь будут оцениваться исключительно по факту израсходованных средств, без каких-либо показателей эффективности.

На такие мероприятия в 2027 году выделяют 64,71 миллиарда долларов.

Однако в 2029 году эта сумма вырастет до 81,18 миллиарда.

Аудиторы также бьют тревогу из-за того, что около 85% зарезервированных средств вообще не распределены по конкретным направлениям.

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Расходы на обслуживание государственного долга России к 2029 году взлетят на 45,7% по сравнению с прогнозами на 2026 год

Россиянам придется выплатить кредиторам 66,82 миллиарда долларов, что "съест" более 10% всех федеральных расходов.

Это означает, что денег на социальные нужды или развитие регионов будет оставаться все меньше. Кроме того, трансферты между субъектами федерации до сих пор не распределены.

Как следствие, для Кремля приоритетом остается не только финансирование войны против Украины, но и коррупционные махинации с государственными средствами из-за непрозрачного бюджетного планирования– отметили в СВР Украины.

Напомним, что Россия ожидает бюджетный дефицит и в следующем году. Согласно прогнозу, он составит 4,8 триллиона рублей.