Що не так із новими фінансовими планами Кремля

Рахункова палата Росії знайшла критичні помилки у проєкті федерального бюджету на 2027–2029 роки, де левова частка витрат просто не має обґрунтування, про що повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

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Йдеться про колосальну суму в 288,24 мільярда доларів. Це становить 77% видатків відкритої частини бюджету на 2027 рік.

Зауважте! Крім того, російські урядовці "забули" надати розрахунки за 13 видами доходів на майже 10 мільярдів доларів.

Понад третину всіх державних програм у Росії тепер оцінюватимуть лише за фактом витрачених грошей, без жодних показників ефективності.

На такі заходи у 2027 році виділяють 64,71 мільярда доларів.

Однак у 2029-му ця сума зросте до 81,18 мільярда.

Аудитори також б'ють на сполох через те, що близько 85% зарезервованих коштів взагалі не розподілені за конкретними напрямами.

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Росіянам доведеться віддати кредиторам 66,82 мільярда доларів, що "з'їсть" понад 10% усіх федеральних видатків.

Це означає, що грошей на соціальні потреби чи розвиток регіонів залишатиметься все менше. Крім того, трансферти між суб'єктами федерації досі не розподілені.

Як наслідок, для Кремля пріоритетом залишається не лише фінансування війни проти України, а й корупційні оборутки з державними коштами через непрозоре бюджетне планування– зазначили у СЗР України.

Нагадаємо, що Росія очікує дефіцит бюджету й у наступному році. Згідно з прогнозом, він становитиме 4,8 трильйона рублів.