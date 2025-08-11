Дефіцит федерального бюджету Росі з січня по липень 2025 року відчутно зріс. Загалом він збільшився до 61 мільярди доларів.

Що відбувається з бюджетом Росії?

Потрібно розуміти, що це зростання сягає 2,2% ВВП, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Зверніть увагу! Дефіцит за цей період очікувався у розмірі – 14,66 мільярда доларів.

Після квітневих змін до бюджету уряд (Росії – 24 Канал) очікував 47,4 мільярда доларів, однак фактичні показники перевищили й цей прогноз,

– йдеться у повідомленні української розвідки.

Чому такий значний дефіцит бюджету:

нафтогазові доходи впали на 18,5% – до 69 мільярдів доларів;

також важливим чинником стало невиконання плану доходів.

Зауважте! Середньорічний курс рубля склав – 85,9 рубля за долар. Це значення менше ніж те, що закладено у бюджет – 94,3 рубля за долар.

До того ж видатки за 7 місяців збільшились на 20,8%. Загалом вони сягнули 314,9 мільярда доларів.

Зазначимо, що ненафтогазові доходи зросли на 14% – до 185 мільярдів доларів. Проте цього недостатньо, аби компенсувати експортні витрати. Очікується, що за підсумками року дефіцит може збільшитись загалом до 75 мільярдів доларів.

Важливо! В Росії було переглянуто прогноз зростання ВВП, він був знижений з 2,5% до 0,5 – 1%.