Бюджет России трещит: дефицит уже в несколько раз превышает прогнозы, – разведка
- Дефицит бюджета России с января по июль 2025 года вырос до 61 миллиарда долларов, что составляет 2,2% ВВП.
- Основные причины дефицита: падение нефтегазовых доходов на 18,5% и невыполнение плана доходов.
Дефицит федерального бюджета России с января по июль 2025 года ощутимо вырос. В целом он увеличился до 61 миллиарда долларов.
Что происходит с бюджетом России?
Нужно понимать, что этот рост достигает 2,2% ВВП, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Обратите внимание! Дефицит за этот период ожидался в размере – 14,66 миллиарда долларов.
После апрельских изменений в бюджет правительство (России – 24 Канал) ожидало 47,4 миллиарда долларов, однако фактические показатели превысили и этот прогноз,
– говорится в сообщении украинской разведки.
Почему такой значительный дефицит бюджета:
- нефтегазовые доходы упали на 18,5% – до 69 миллиардов долларов;
- также важным фактором стало невыполнение плана доходов.
Заметьте! Среднегодовой курс рубля составил – 85,9 рубля за доллар. Это значение меньше чем то, что заложено в бюджет – 94,3 рубля за доллар.
К тому же расходы за 7 месяцев увеличились на 20,8%. В целом они достигли 314,9 миллиарда долларов.
Отметим, что ненефтегазовые доходы выросли на 14% – до 185 миллиардов долларов. Однако этого недостаточно, дабы компенсировать экспортные расходы. Ожидается, что по итогам года дефицит может увеличиться в целом до 75 млрд долларов.
Важно! В России был пересмотрен прогноз роста ВВП, он был снижен с 2,5% до 0,5 – 1%.