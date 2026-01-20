Бюджет Росії тріщить по швах: дефіцит побив рекорд із часів пандемії

Криза в російській економіці через санкції та падіння попиту наростає. Скорочення доходів призвело до того, що у бюджеті Росії зафіксували дефіцит вже четвертий рік поспіль.

Як росте бюджетний дефіцит у Росії?

У 2025 році доходи бюджету виявилися нижчими за видатки на 5,645 трильйона рублів, передає 24 Канал з посиланням на звіт Міністерства фінансів Росії.

Дивіться також Тисне економічна криза: найбільший виробник цементу в Росії зупиняє заводи

"Дірка" у російському бюджеті збільшилася у 1,6 раза порівняно із 2024 роком, коли дефіцит становив 3,471 трильйона рублів.

порівняно із 2024 роком, коли дефіцит становив 3,471 трильйона рублів. У відносному вимірі країна-агресорка втратила 2,6% ВВП, що стало найвищим показником від 2020 року.

Особливо відчутно Москва втратила на нафтогазових доходах, які обвалилися після падіння цін на нафту, спричиненого посиленням санкцій:

доходи від продажу нафти і газу впали на 24% – до 8,393 трильйона рублів.

Ненафтогазові доходи Росі зросли на 13% – до 28,807 трильйона рублів. Однак це не врятувало бюджет від дефіциту, оскільки вони все одно виявилися нижчими за початкові прогнози Мінфіну майже на 552 мільярди рублів.

Чи допомогло підвищення податків?

Намагаючись врятувати ситуацію, російський уряд вдався до жорстких податкових заходів, обіцяючи у такий спосіб залучити до бюджету додаткові 3,6 трильйона рублів, пише The Moscow Times:

податок на прибуток підвищили з 20 до 25%;

була запроваджена диференційована шкала ПДФО;

збільшилися мита та акцизи.

Проте у підсумку ці заходи дали зростання надходжень усього на 575 мільярдів рублів. А з урахуванням інфляції доходи почали навіть скорочуватися.

У підсумку вже третій рік поспіль майже не відчувається зростанням доходів усієї бюджетної системи Росії, разом з регіонами, Пенсійним фондом та фондом медичного страхування.

Щороку підвищуємо податки, але вони не приносять грошей у казну. У реальному вимірі та відносно ВВП доходи впевнено падають,

– говорить економіст Віктор Тунєв.

Зауважте! На сьогодні темки росту економіки Росії опустилися майже до нуля, а доходи впали через скорочення зовнішньої торгівлі під тиском санкцій.

У якому стані економіка Росії?