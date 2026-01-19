Чому "Цемрос" заморожує роботу заводів?
Виробник цементу зупинив два підприємства у Білгородській та Ульянівській областях, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ РБК.
Представник компанії також розповів, що завод, розташований у Липецькій області, перевели на обмежений режим виробництва – тепер там працюють лише цехи з помелу та упаковки, а також лабораторії.
Причиною цих рішень стало різке зниження попиту на цемент через спад житлового будівництва. Додатковий тиск на ринок чинять дешевші цементи з Білорусі та Ірану. У "Цемросі" підкреслили, що іноземні компанії демпінгують ціни, опускаючи їх нижче за собівартість російського виробництва, через що експлуатація частини майданчиків стає економічно недоцільною.
Реальні причини глибші. Високі кредитні ставки загнали будівельну галузь у кризу – забудовники не можуть залучати фінансування, а населення не спроможне брати іпотеку. Санкції обмежили доступ до обладнання та технологій,
– пишуть про ситуацію у Центрі протидії дезінформації РНБО України.
Цікаво! "Цемрос" займає 33% ринку та щорічно випускає майже 21 мільйон тонн продукції. До складу холдингу входять 18 заводів та 30 кар'єрів у 13 регіонах. Із жовтня 2025 року "Цемрос" перевів своїх співробітників на чотириденний робочий тиждень на тлі економічних проблем.
Проблеми бізнесу в Росії
У Росії ресторани масово закриваються, зокрема суші-бари та піцерії, через зростання витрат, регіональні обмеження та перехід на доставку. Натомість, чайхани, які відкривають мігранти, стали популярнішими.
Попит на б'юті-послуги в Росії у грудні 2025 року скоротився на 25-30% через економічні труднощі та зростання вартості життя.
Російська промисловість знаходиться на межі найсильнішої кризи через західні санкції, високу вартість кредитів та уповільнення економіки. Основні галузі, такі як металургія, хімічна промисловість та машинобудування, зазнали значного зниження виробництва.
П'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію з 1 січня 2026 року. Усе через зростання акцизу, інфляцію та підвищені податки, які Путін впровадив для перекриття діри в бюджеті. Ціни на алкоголь в Росії зростуть на 10 – 17%.