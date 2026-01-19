Почему "Цемрос" замораживает работу заводов?
Производитель цемента остановил два предприятия в Белгородской и Ульяновской областях, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ РБК.
Смотрите также Даже Китай уже не спасает: как экономика России деградировала в 2025 году
Представитель компании также рассказал, что завод, расположенный в Липецкой области, перевели на ограниченный режим производства – теперь там работают только цеха по помолу и упаковке, а также лаборатории.
Причиной этих решений стало резкое снижение спроса на цемент из-за спада жилищного строительства. Дополнительное давление на рынок оказывают более дешевые цементы из Беларуси и Ирана. В "Цемросе" подчеркнули, что иностранные компании демпингуют цены, опуская их ниже себестоимости российского производства, из-за чего эксплуатация части площадок становится экономически нецелесообразной.
Реальные причины более глубокие. Высокие кредитные ставки загнали строительную отрасль в кризис – застройщики не могут привлекать финансирование, а население не способно брать ипотеку. Санкции ограничили доступ к оборудованию и технологиям,
– пишут о ситуации в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины.
Интересно! "Цемрос" занимает 33% рынка и ежегодно выпускает почти 21 миллион тонн продукции. В состав холдинга входят 18 заводов и 30 карьеров в 13 регионах. С октября 2025 года "Цемрос" перевел своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю на фоне экономических проблем.
Проблемы бизнеса в России
В России рестораны массово закрываются, в частности суши-бары и пиццерии, из-за роста расходов, региональные ограничения и переход на доставку. Зато, чайханы, которые открывают мигранты, стали популярными.
Спрос на бьюти-услуги в России в декабре 2025 года сократился на 25-30% из-за экономических трудностей и роста стоимости жизни.
Российская промышленность находится на грани сильнейшего кризиса из-за западных санкций, высокой стоимости кредитов и замедления экономики. Основные отрасли, такие как металлургия, химическая промышленность и машиностроение, претерпели значительное снижение производства.
Пять крупных производителей алкоголя в России сообщили торговые сети о повышении отпускных цен на свою продукцию с 1 января 2026 года. Все из-за роста акциза, инфляции и повышенных налогов, которые Путин ввел для перекрытия дыры в бюджете. Цены на алкоголь в России вырастут на 10 – 17%.