Кремль схвалив бюджет на 202-2028 роки, який показує, що економіка Росії все глибше занурюється у кризу. Аби закрити брак ресурсів, влада ухвалює рішення, що шкодитимуть бізнесу.

Що відомо про новий бюджет Росії?

Російський уряд схвалив проєкт федерального бюджету на 2026–2028 роки з великим дефіцитом у 54,6 мільярдів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Частка ненафтогазових надходжень, за прогнозом, сягне 78%, тоді як економіка зросте лише на 1,3%. Це свідчить про її занепад.

Напередодні Мінфін Росії вніс пакет змін до бюджету та податкового законодавства, намагаючись закрити брак ресурсів. Серед них:

підвищення ПДВ до 22%;

різке зменшення порогу для спрощеної системи оподаткування (з 717 000 доларів до 120 000 доларів);

скасування пільгових страхових тарифів для малого і середнього бізнесу.

Водночас у проєкті з’явилися масштабні програмні обіцянки, які неможливо впровадити в умовах падіння нафтогазових доходів і санкцій:

фінансування "національних проєктів" до 2030 року на 492 мільярди доларів (у 2,6 раза більше, ніж у 2020–2025 роках);

120 мільярдів доларів на демографічні ініціативи та інвестиції в освіту.

Попри риторику про "керованість" і соціальну орієнтацію, зростання дефіциту, падіння нафтових доходів та вимушене підвищення податків свідчать про глибоку структурну кризу і спроби влади мобілізувати останні ресурси,

– пишуть у розвідці.

Як підвищення ПДВ вплине на росіян?

Мінфін Росії оголосив про підвищення податків, а саме ставки ПДВ до 22%, що може спричинити стрибок цін та інфляцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ "Медуза".

Кошти, які принесе підвищення ПДВ, насамперед призначені для забезпечення фінансування оборони та безпеки. Проте таке оновлення буде проблемним для бізнесу та населення. Також під удар потраплять банки.

Голова Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін назвав підвищення ПДВ "найнеприємнішою для бізнесу та населення податковою новацією".

Це може призвести до того, ПДВ все ж таки відшкодовується по ланцюжку, але кінцевий споживач його платить. Знову буде інфляція, знову підвищення ставки тощо,– констатував Шохін.

Що відомо про проблеми російського бюджету та економіки?