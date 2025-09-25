Экономика приходит в упадок: Россия приняла бюджет-2026 с огромным дефицитом
- Бюджет России на 2026-2028 годы утвердили с дефицитом в 54,6 миллиардов долларов, прогнозируя рост экономики на 1,3% и долю ненефтегазовых поступлений в 78%.
- Минфин России повышает НДС до 22% для финансирования обороны и безопасности, что может привести к росту цен и инфляции.
Кремль одобрил бюджет на 202-2028 годы, который показывает, что экономика России все глубже погружается в кризис. Чтобы закрыть нехватку ресурсов, власти принимают решения, которые будут вредить бизнесу.
Что известно о новом бюджете России?
Российское правительство одобрило проект федерального бюджета на 2026–2028 годы с большим дефицитом в 54,6 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Доля ненефтегазовых поступлений, по прогнозу, достигнет 78%, тогда как экономика вырастет лишь на 1,3%. Это свидетельствует о ее упадке.
Накануне Минфин России внес пакет изменений в бюджет и налоговое законодательство, пытаясь закрыть нехватку ресурсов. Среди них:
- повышение НДС до 22%;
- резкое уменьшение порога для упрощенной системы налогообложения (с 717 000 долларов до 120 000 долларов);
- отмена льготных страховых тарифов для малого и среднего бизнеса.
В то же время в проекте появились масштабные программные обещания, которые невозможно внедрить в условиях падения нефтегазовых доходов и санкций:
- финансирование "национальных проектов" до 2030 года на 492 миллиарда долларов (в 2,6 раза больше, чем в 2020–2025 годах);
- 120 миллиардов долларов на демографические инициативы и инвестиции в образование.
Несмотря на риторику об "управляемости" и социальной ориентации, рост дефицита, падение нефтяных доходов и вынужденное повышение налогов свидетельствуют о глубоком структурном кризисе и попытки власти мобилизовать последние ресурсы,
– пишут в разведке.
Как повышение НДС повлияет на россиян?
Минфин России объявил о повышении налогов, а именно ставки НДС до 22%, что может вызвать скачок цен и инфляцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "Медуза".
Средства, которые принесет повышение НДС, прежде всего предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности. Однако такое обновление будет проблемным для бизнеса и населения. Также под удар попадут банки.
Председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал повышение НДС "самой неприятной для бизнеса и населения налоговой новацией".
Это может привести к тому, НДС все же возмещается по цепочке, но конечный потребитель его платит. Опять будет инфляция, снова повышение ставки и т.д.,– констатировал Шохин.
Что известно о проблемах российского бюджета и экономики?
Бюджет России находится на долговой игле. Российский Минфин объявил, что будет увеличивать размер займов, что сейчас предоставляется. Там добавляют, что долг якобы будут наращивать в разумных пределах. В то же время в этой ситуации есть и плохая сторона, а именно то, что инфляция ударяет в первую очередь по вкладчикам банков, по населению страны.
Вместе с тем россиян призвали готовиться к 5-8 годам жизни с "военным бюджетом". Расходы на оборону составляют треть федерального бюджета на 2025 год, а совокупные расходы на оборону и безопасность достигают 17 триллионов рублей.
Прогноз роста российского ВВП на 2025 год снижен до 1% с предыдущих 2,5%, а на 2026 год до 1,3% с 2,4%. Ожидается, что курс рубля в 2025 году будет 86,1 рубля за доллар, а в 2026 году снизится до 92,2 рубля за доллар.