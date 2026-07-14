У Кремлі наразі прагнуть запровадити нове рішення. Москва хоче більше не прив’язувати державну "скарбницю" до світових цін на нафту.

Яке рішення планує російський уряд

Водночас російський уряд планує зробити ставку на пені та штрафи, про що повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

Згідно з інформацією, країна-агресорка офіційно переводить репресивну систему на комерцію.

У поточному році російський бюджет має отримати коштом штрафів та санкцій 300 мільярдів рублів, а наділ:

у 2027 році – 312 мільярдів;

у 2028 році – 324 мільярдів.

Загалом це у півтора раза більше, ніж за попередній трирічний період.

Як зазначили у СЗРУ, нова система вимагає гарантованих та планових надходжень. Одним із подібних напрацювань може стати рішення Верховного суду щодо будівництва таунхаусів і дуплексів на садових ділянках.

Річ у тім, що на землях дозволено зводити лише окремі будинки для сезонного проживання, тоді як таунхауси та дуплекси під цей норматив не підпадають. Тобто російська влада може сміливо визнавати такі будівлі незаконними, а власників змусять внести будівлі за власні кошти.

Усі збитки стануть проблемою виключно колишніх власників,

– пояснили у розвідці.

І ось тут є рішення – амністія, яку може запровадити уряд.

Слід надати пояснення: у Росії більшість котеджних містечок та приміських житлових комплексів побудовані саме на колишніх сільгоспземлях. Тобто росіяни дійсно можуть сплачувати штрафні санкції у великих розмірах.

Тобто уряд активно шукає способи боротися з бюджетним дефіцитом. Зокрема, це прагнуть робити коштом населення.

Що відбувається з бюджетом Росії

Нагадаємо, що у червні бюджет Росії вперше від початку року був виконаний із профіцитом. Його зафіксовано на рівні близько 280 мільярдів рублів.

Таким чином, дефіцит дещо зазнав змін. Але він все ще залишається великим.