Що відомо про бюджетний дефіцит Росії

Дефіцит дещо скоротився – до 5,73 трильйона рублів, або 2,5% ВВП, із 6,0 трильйона рублів, або 2,6% ВВП, про що повідомив повідомили російські медіа з посиланням на Мінфін Росії.

Законом про федеральний бюджет на поточний рік заплановано дефіцит на рівні 3,786 трильйона рублів або 1,6% ВВП.

Міністр фінансів країни Антон Сілуанов раніше заявляв, що прогноз щодо дефіциту може бути дещо переглянутий у бік збільшення.

Водночас у січні – червні 2025 року дефіцит становив 3,387 трильйона рублів, або 1,6% ВВП.

За попередніми даними міністерства, у січні – травні дефіцит становив 6,01 трильйона рублів, або 2,6% ВВП. Так у червні було зафіксовано профіцит близько 280 мільярдів рублів.

Високі показники дефіциту на початку року головним чином зумовлені випереджальним фінансуванням видатків,

– зазначається в повідомленні міністерства.

Не нафтогазові доходи збільшилися на 16,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 14,961 трильйона рублів. Надходження від ПДВ зросли на 22,6% – до 8,584 трильйона рублів.

Нафтогазові доходи у січні – червні скоротилися на 22,7% у річному вимірі – до 3,661 трильйона рублів, що нижче за їхній базовий рівень на цей період (3,825 трильйона рублів), переважно через зниження цін на нафту в попередні періоди.

Видатки федерального бюджету, за попередньою оцінкою, у першому півріччі зросли на 16,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 24,353 трильйона рублів.

Таким чином, наразі бюджетний дефіцит Росії зменшився. Однак дефіцит все ще залишається великим, адже наразі дефіцит запланований на рівні 3,786 трильйона рублів.

Що ще відомо про дефіцит бюджету у Росії

Бюджетний дефіцит у Росії зріс до 6 трильйона рублів або 2,6% ВВП тільки за перші п’ять місяців року. Тобто ліміт державного боргу на 2026 рік уже фактично вичерпано, про що зазначали у медіа.

Зокрема, у Росії найбільший дефіцит в бюджеті з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Причиною є якраз витрати на бойові дії.