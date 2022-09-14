Курс збалансований, а до видатків немає зауважень — експерт про проєкт бюджету-2023

В Україні Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік. Його особливістю залишається те, що він готувався в умовах повномасштабної війни. Чи реалістичний курс, від чого залежатиме виконання бюджету, а також оцінка розподілу видатків — про все це читайте далі.

Уряд заклав середньорічний курс долара на рівні 42 гривень. Економіст Олег Гетман, у коментарі 24 каналу, розповідає, що такі дії держави зважені.

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Збалансований закладений курс

Олег Гетман, економіст та фахівець Економічної експертної платформи, каже, що курс на рівні 42 гривень навіть дещо завищений.

Олег Гетман Економіст та фахівець Економічної експертної платформи Закладений курс на 2023 рік – виглядає, як розумний коридор для курсу, який буде коливатися у межах від 39 до 45 гривень. Я б сказав, що долар на рівні 42 гривень навіть виглядає дещо завищений, адже зараз ми маємо умовно 36 гривні за долар, в обмінниках 40—41 гривень. Гадаю, що десь наприкінці року долар підніметься з 36 до 40 гривень, щоб поглинути різницю, яка утворилась. А протягом наступного року він може піднятися ще на кілька гривень, але навряд чи більше, ніж на 43—44 гривні. Тому 42 гривні виглядає як збалансований середньорічний курс.

Виконання бюджету 2023

За словами експерта, весь дефіцит бюджету, а це 1,29 трильйона гривень за рік, який закладений – це все покриватиметься зовнішньою підтримкою, на яку нас слід розраховувати. Тому, що великі країни світу вже закладають кошти щодо цього у власні бюджети наступного року. Насправді для них це принципова історія для того, щоб економіка українська протрималась.

Український уряд розраховує взяти ці кошти або грантами, або наддешевими кредитами та ще іншою макрофінансовою підтримкою. Все це розраховується на зовнішню підтримку, і трішки на внутрішніх кредиторів шляхом механізмів військових облігацій,

– зауважує Олег Гетман.

Крім цього, співрозмовник додає, що не викликає критики й макроекономічних показників та розподіл видатків у бюджеті на наступний рік. Всі витрати виглядають доволі розумно, враховуючи стан України.

До теми Дефіцит бюджету у 2023 році: скільки Україні не вистачатиме

Показники бюджету на наступний рік

Доходи бюджету – 1,28 трильйона гривень;

Видатки – 2,57 трильйона гривень;

Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;

Середня зарплата – 18 500 гривень;

Середньорічний курс долара – 42 гривні;

Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.

Головним пріоритетом є оборона та безпека України. На це планують скерувати 1 трильйон 136 мільярдів гривень. Другий пріоритет – соціальні програми. На них скерують 35% усіх видатків, тобто понад 800 мільярдів гривень.

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