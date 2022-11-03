Рекорд по дефіциту: Железняк пояснив, як планувався бюджет України в час війни

У четвер, 3 листопада, Верховна Рада ухвалила бюджет на 2023 рік. Це стало рекордом по найбільш завчасному голосуванню за бюджет в історії України.

Про це 24 каналу розповів народний депутат Ярослав Железняк. Однак, окрім термінів ухвалення, бюджет на наступний рік став рекордним за це одним показником.

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Бюджет на 2023 рік – рекордний за дефіцитом

Як повідомив Железняк, йдеться про дефіцит бюджету.

У нас є рекорд по дефіциту – це 38 мільярдів доларів, або 1,3 трильйона гривень. Ми сподіваємося, що перемога настане раніше. Але за найбільш стриманим сценарієм нам потрібно знайти майже 40 мільярдів доларів для фінансування бюджету,

– наголосив нардеп.

Він пояснив, що за цей рік Україна прогнозовано заробила 1,3 трильйона гривень. І майже 1,2 трильйона з цієї суми будуть спрямовані на потреби оборонної сфери.

За словами Железняка, усі надходження до бюджету – від податків, митниці, приватизації та з інших сфер – так чи інакше насамперед йдуть саме на військові потреби.

А всі інші витрати – пенсії, зарплати вчителям, лікарям і відбудова України – мають фінансуватися за рахунок міжнародних партнерів.

Нардеп додав, що українська влада сподівається на швидку перемогу у війні. У такому випадку не вся міжнародна допомога буде використана.

Чому Рада відклала голосування за бюджет

За словами народного депутата, західні партнери усвідомлюють, у якому стані опинилася Україна, та знають про дефіцит українського бюджету.

Ми проголосували за бюджет заздалегідь у тому числі й тому, аби Міністерство фінансів показало його нашим міжнародним партнерам. Ба більше, ми могли ухвалити бюджет ще у жовтні,

– розповів Железняк.

Однак через місію МВФ голосування відклали на тиждень, аби була змога проговорити всі ці показники. Народний депутат переконаний, що якщо Україна не "накосячить", то вдасться знайти кошти для того, аби покрити дефіцит бюджету.

Чи закладали у бюджет рівень інфляції та інші показники

Уряд спрогнозував основні макроекономічні показники на 2023 рік. Як наголосив народний депутат, ці показники не були закладені у бюджет.

Ані Міністерство економіки, ані Джо Байден, ані всі лідери світу не можуть прогнозувати, як будуть розвиватися військові події в Україні й тим паче економіка. Такі показники неможливо спрогнозувати під час війни,

– зазначив Железняк.

За словами нардепа, якщо говорити про прогнози уряду, то йдеться про наступні цифри.

Річну інфляцію встановили на рівні 28%.

Уряд закладав середньорічний курс долара на 2023 рік на рівні 42 гривні. А на кінець року курс може сягнути 45 гривень за долар.

Чого очікувати від курсу долара наступного року

Железняк зауважив, що прогнозований курс долара не має особливого значення.

Навіть у мирний час влада жодного разу не вгадала з курсом гривні стосовно долара. Іноді помилялася втричі, іноді – на 20%. А під час війни тим паче точно не вгадаєш,

– сказав народний депутат.

Він додав, що якщо міжнародна підтримка буде надходити у тих обсягах, у яких є зараз, то долар може навіть не перетнути позначку у 42 гривні.

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Железняк наголосив, що на сьогодні курс долара формується лише психологічними факторами. І за теперішніх обставин девальвації гривні не мало б бути.

Ярослав Железняк розповів про рекордну позначку дефіциту бюджету: дивіться відео

Верховна Рада ухвалила бюджет на 2023 рік: головне

Парламент у другому читанні ухвалив держбюджету на 2023 рік. За проєкт бюджету проголосували 295 депутатів, натомість утрималось – 35.

Згодом стало відомо, що на сферу освіти у 2023 рік додали 555 мільйонів гривень.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що у 2023 році понад трильйон гривень направлять на армію та безпеку України.

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