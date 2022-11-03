Чи буде ставка підвищуватись надалі

Федеральна резервна система США заявила, що її боротьба з інфляцією вимагатиме подальшого зростання вартості запозичень, однак дала зрозуміти, що підвищення облікової ставки у майбутньому будуть сповільнені.

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Підвищення облікової ставки збільшує вартість грошей в економіці, через що зростають ставки по кредитах та депозитах. Водночас збільшення ставки стимулює перетікання капіталу з нестабільних економік до США, стимулюючи зростання курсу долара.

Голова ФРС Джером Пауелл після наради центробанку сказав, що навіть якщо майбутні підвищення скоротяться, досі невідомо, як довго доведеться тримати курс, поки інфляція не буде приборкана.

Незалежно від того, наскільки швидко рухатиметься ФРС, є певна підстава для того, щоб цільова ставка федеральних фондів досягла достатнього рівня, який уповільнить інфляцію, сказав Пауелл. Кінцевий пункт призначення дуже невизначений, але часом ми його знайдемо»,

– сказав Пауелл.

Як реагує фондовий ринок США

Ф’ючерси на фондові індекси США знизилися в четвер, сигналізуючи про новий раунд розпродажів. Така поведінка викликана занепокоєнням, що цикл підвищення ставок Федеральної резервної системи завершиться не скоро, оскільки центральний банк натякнув на менші підвищення ставок.

Основні фондові індекси США дещо піднялися після оприлюднення заяви ФРС, яка пообіцяла більш чітко враховувати економічні ризики при прийнятті рішення про розмір будь-якого подальшого підвищення ставок. Втім, після промови голови центробанку знову відбулося різке падіння. Індекс S&P 500 (.SPX) впав на 2,5%, а Nasdaq Composite (.IXIC) впав більш ніж на 3%.

Як підвищення вплине на курс валют в Україні

Поки курс долара до гривні фіксований, вартість долара в українських банках не буде реагувати на його зміцнення. Поки що "хвиля" зростання вартості долара саме через збільшення ставки ФРС ще не зачепила Україну. Водночас, за словами директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "Комерційний Індустріальний Банк" Германа Марченко, на українському міжбінку є ймовірним перегляд офіційного курсу долара у I кварталі 2023 року.

Якщо Нацбанк "відпустить" курс гривні, це автоматично вплине на вартість валюти у банках. Втім, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що причин для перегляду офіційного курсу наразі немає.

Підвищення ставки ФРС певний час буде призводити до того, що долар буде міцнішим відносно євро. Тому, буде перераховано курс гривні до євро за Нацбанком. Втім, підвищення курсу долара, за словами економічного експерта Бориса Кушнірука, не буде.

Курс гривні на готівковому ринку наразі залежить від внутрішньої ситуації. Якщо є достатньо готівкової валюти, то курс наближається більше до рівня Нацбанку. Тому я б не привʼязував політику ФРС до курсу долара в українських банках

– пояснив Борис Кушнірук.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що курс долара у банках та обмінниках дещо підвищився.