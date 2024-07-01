Фінансування українського бюджету за перше півріччя перевищило 20 мільярдів доларів

Після початку повномасштабної війни, економіка України сильно постраждала. Зараз український бюджет потребує значного зовнішнього фінансування.

Який обсяг фінансування бюджету України

З січня по червень цього року обсяг фінансування держбюджету України сягнув 20,2 мільярда доларів. При цьому, зовнішні вкладення склали – 13,8 мільярда доларів.

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Найбільшими донорами України стали:

Японія;

Європейський союз;

Канада;

МВФ.

Випуск ОВДП, своєю чергою, забезпечив бюджетні надходження розміром 6,4 мільярда доларів

Як змінилась ситуація у червні

У червні Україна отримала значне зовнішнє фінансування, завдяки допомозі від ЄС у розмірі 1,9 мільярда євро. Ці кошти надавалися у рамках програми Ukraine Facility.

А от за випуск державних облігацій у червні, вдалося вторгувати 1,4 мільярда доларів.

Розмір міжнародної допомоги для наповнення бюджету, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сягнув 87,4 мільярда доларів. За випуск ОВДП було отримано більш як 29 мільярдів доларів.