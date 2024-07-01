Хто має право на відстрочку

За словами юриста, співзасновника БФ "ProUkraine" Станіслава Ліфлянчика, право на відстрочку можуть отримати військовозобов'язані лише в окремих випадках.

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Зокрема, коли немає інших осіб, які не є військовозобов'язаними, але мають обов'язок доглядати за батьками призовника згідно з законом.

Наприклад, якщо у вашої матері з інвалідністю, окрім вас, ще є донька, ну або чоловік, який старше 60 років, то ви не маєте права на відстрочку від мобілізації, бо вони за нею повинні наглядати. Тож випадки, коли з таких підстав можливо отримати відстрочку, є більш винятком з правила, ніж поширеною практикою,

– зазначає юрист.

Військовозобов'язані, які мають одного з батьків з інвалідністю I або II групи, або одного з батьків дружини (чоловіка) з такою інвалідністю, звільняються від призову.

Юристи пояснюють, що відстрочку отримають лише ті чоловіки чи жінки, які особисто зобов'язані доглядати за батьками.

Зауважте! Це за винятком випадків, коли такі особи самі мають інвалідність, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (за винятком домашнього), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі.

Як оформити відстрочку

Для отримання відстрочки від мобілізації необхідно подати до ТЦК та СП, в якому зареєстрований військовозобов'язаний, заяву про надання відстрочки від мобілізації.

До цієї заяви обов’язково долучають документи, які підтверджують, що ваш батько чи матір є особами з інвалідністю, ви є їх сином та здійснюєте за ними догляд. І тут у вас виникне справедливе питання: "Що це за документи? І де їх брати?". А для відповіді на ці питання нам знадобиться вже згадана вище постанова Кабінету Міністрів України № 560 від 16.05.2024 року,

– зазначає Станіслав Ліфлянчик.

Згідно з цією постановою Кабінету Міністрів, для підтвердження факту особистого догляду військовозобов'язаний має подати заяву на ім'я керівника виконавчого органу сільських, селищних, міських, районних у містах, рад за адресою місця проживання або реєстрації.

Які документи потрібні

Перелік документів для особи, яка доглядає батьків з інвалідністю, має включати документи, що підтверджують родинні зв’язки.

Один із наступних документів, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов'язаними і які зобов'язані утримувати одного зі своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю І чи ІІ групи, і здійснювати догляд за ними:

Документ, що підтверджує інвалідність такої особи.

Документ, що підтверджує її потребу у постійному догляді.

Документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) (додаток 8), в якому зазначаються відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд.

Один із документів, що підтверджує інвалідність особи, яка потребує догляду: