Кто имеет право на отсрочку

По словам юриста, соучредителя БФ "ProUkraine" Станислава Лифлянчика, право на отсрочку могут получить военнообязанные только в отдельных случаях.

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В частности, когда нет других лиц, которые не являются военнообязанными, но имеют обязанность ухаживать за родителями призывника по закону.

Например, если у вашей матери с инвалидностью, кроме вас, еще есть дочь, ну или муж, который старше 60 лет, то вы не имеете права на отсрочку от мобилизации, потому что они за ней должны присматривать. Поэтому случаи, когда по таким основаниям возможно получить отсрочку, является более исключением из правила, чем распространенной практикой,

– отмечает юрист.

Военнообязанные, которые имеют одного из родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (мужа) с такой инвалидностью, освобождаются от призыва.

Юристы объясняют, что отсрочку получат только те мужчины или женщины, которые лично обязаны ухаживать за родителями.

Заметьте! Это за исключением случаев, когда такие лица сами имеют инвалидность, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (за исключением домашнего), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Как оформить отсрочку

Для получения отсрочки от мобилизации необходимо подать в ТЦК и СП, в котором зарегистрирован военнообязанный, заявление о предоставлении отсрочки от мобилизации.

К этому заявлению обязательно приобщают документы, подтверждающие, что ваш отец или мать являются лицами с инвалидностью, вы являетесь их сыном и осуществляете за ними уход. И здесь у вас возникнет справедливый вопрос: "Что это за документы? И где их брать?". А для ответа на эти вопросы нам понадобится уже упомянутое выше постановление Кабинета Министров Украины № 560 от 16.05.2024 года,

– отмечает Станислав Лифлянчик.

Согласно этому постановлению Кабинета Министров, для подтверждения факта личного ухода военнообязанный должен подать заявление на имя руководителя исполнительного органа сельских, поселковых, городских, районных в городах, советов по адресу места жительства или регистрации.

Какие документы нужны

Перечень документов для лица, ухаживающего за родителями с инвалидностью, должен включать документы, подтверждающие родственные связи.

Один из следующих документов, подтверждающий невозможность других лиц, которые не являются военнообязанными и которые обязаны содержать одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы, и осуществлять уход за ними:

Документ, подтверждающий инвалидность такого лица.

Документ, подтверждающий его потребность в постоянном уходе.

Документы о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или акт об установлении факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода) (приложение 8), в котором указываются сведения об отсутствии других лиц, которые могли бы осуществлять такой уход.

Один из документов, подтверждающий инвалидность лица, нуждающегося в уходе: