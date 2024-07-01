Який обсяг фінансування бюджету України
З січня по червень цього року обсяг фінансування держбюджету України сягнув 20,2 мільярда доларів. При цьому, зовнішні вкладення склали – 13,8 мільярда доларів.
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Найбільшими донорами України стали:
- Японія;
- Європейський союз;
- Канада;
- МВФ.
Випуск ОВДП, своєю чергою, забезпечив бюджетні надходження розміром 6,4 мільярда доларів
Як змінилась ситуація у червні
У червні Україна отримала значне зовнішнє фінансування, завдяки допомозі від ЄС у розмірі 1,9 мільярда євро. Ці кошти надавалися у рамках програми Ukraine Facility.
А от за випуск державних облігацій у червні, вдалося вторгувати 1,4 мільярда доларів.