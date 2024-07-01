Какой объем финансирования бюджета Украины
С января по июнь этого года объем финансирования госбюджета Украины достиг 20,2 миллиарда долларов. При этом, внешние вложения составили – 13,8 миллиарда долларов.
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Крупнейшими донорами Украины стали:
- Япония;
- Европейский союз;
- Канада;
- МВФ.
Выпуск ОВГЗ, свою очередь, обеспечил бюджетные поступления размером 6,4 миллиарда долларов
Как изменилась ситуация в июне
В июне Украина получила значительное внешнее финансирование, благодаря помощи от ЕС в размере 1,9 миллиарда евро. Эти средства предоставлялись в рамках программы Ukraine Facility.
А вот за выпуск государственных облигаций в июне, удалось выторговать 1,4 миллиарда долларов.