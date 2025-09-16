Укр Рус
16 вересня, 15:06
Доведеться додавати: Гетманцев розкритикував бюджет-2026 за недостатнє фінансування оборони

Артур Дубровенко
Основні тези
  • Данило Гетманцев розкритикував проєкт бюджету-2026 за недостатнє фінансування оборони та безпеки, вказуючи на можливу потребу у додаткових сотнях мільярдів гривень.
  • Гетманцев також зазначив, що різке збільшення соціальних витрат на 161 мільярд гривень виглядає сумнівно на тлі низького зростання ВВП та невизначеності джерел фінансування дефіциту бюджету.

Головним недоліком проєкту держбюджету-2026 є недостатнє фінансування оборони та безпеки. За прогнозами, вже навесні на ці потреби можуть знадобитись додаткові кошти.

В чому недолік бюджету-2026?

Головним недоліком проєкту бюджету України на 2026 рік є недостатнє фінансування оборони та безпеки. Про це під час брифінгу заявив голова комітету ВР з фінансів Данило Гетманцев, пише 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

На думку чиновника, вже навесні наступного року уряду доведеться звернутися за додатковим фінансуванням у розмірі сотень мільярдів гривень, якщо інтенсивність бойових дій не знизиться. 

У нас, очевидно, недофінансовані видатки на оборону і безпеку. Я одразу говорю, що навесні наступного року, якщо не зміниться інтенсивність бойових дій, уряд точно прийде і скаже: "Грошей нема, треба додати нам пів мільярда або пів трильйона", 
– зазначив Гетманцев.

Він також додав, що наразі в проєкті бюджету на 2026 рік на оборону закладено 2,8 трильйона гривень (майже як у поточному році). При цьому навіть зараз існує нестача у 300 мільярдів гривень для армії.

Що ще не подобається Гетманцеву у бюджеті?

Одночасно нардеп розкритикував різке збільшення соціальних видатків на 161 мільярд гривень, що, на його думку, виглядає сумнівно на тлі низького зростання ВВП (2,4%). 

Він також наголосив на серйозній проблемі з фінансуванням дефіциту бюджету, адже джерела для отримання близько 19-20 мільярдів доларів із запланованих 46,5 мільярда досі не визначені.

Є лише план отримати більше коштів від європейських партнерів під заморожені активи, але це поки що лише "план і сподівання", 
– резюмував чиновник.

Що ще відомо про бюджет на 2026 рік?

  • За прогнозами Уряду України, у 2026 році темп зростання заробітних плат уповільниться до 16%. Середній розмір оплати праці в країні сягне понад 30 тисяч гривень (а саме 30 032 гривні). Очікуваний рівень інфляції в Україні з грудня 2025 по грудень 2026 року становитиме 9,9%.

  • Також, бюджетом передбачено підвищення прожиткового мінімуму до 3 209 гривень та мінімального пенсійного забезпечення – до 2 595 гривень. На пенсійні витрати в наступному році заплановано 1 трильйон 27 мільярдів гривень, що на 123,4 мільярда більше у порівнянні з 2025 роком.

  • Заплановане збільшення соціальних видатків у 2026 році становитиме 45,3 мільярда гривень, а їх сукупний обсяг сягне 467,1 мільярда. Додаткові кошти будуть спрямовані на фінансування ключових програм: допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, забезпечення протезування, а також реалізацію ініціатив "єЯсла" та "Пакунок школяра".