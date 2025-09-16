Головним недоліком проєкту держбюджету-2026 є недостатнє фінансування оборони та безпеки. За прогнозами, вже навесні на ці потреби можуть знадобитись додаткові кошти.

В чому недолік бюджету-2026?

Головним недоліком проєкту бюджету України на 2026 рік є недостатнє фінансування оборони та безпеки. Про це під час брифінгу заявив голова комітету ВР з фінансів Данило Гетманцев, пише 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Дивіться також Ухилення від податків: Гетманцев озвучив причини низьких зарплат та пенсій

На думку чиновника, вже навесні наступного року уряду доведеться звернутися за додатковим фінансуванням у розмірі сотень мільярдів гривень, якщо інтенсивність бойових дій не знизиться.

У нас, очевидно, недофінансовані видатки на оборону і безпеку. Я одразу говорю, що навесні наступного року, якщо не зміниться інтенсивність бойових дій, уряд точно прийде і скаже: "Грошей нема, треба додати нам пів мільярда або пів трильйона",

– зазначив Гетманцев.

Він також додав, що наразі в проєкті бюджету на 2026 рік на оборону закладено 2,8 трильйона гривень (майже як у поточному році). При цьому навіть зараз існує нестача у 300 мільярдів гривень для армії.

Що ще не подобається Гетманцеву у бюджеті?

Одночасно нардеп розкритикував різке збільшення соціальних видатків на 161 мільярд гривень, що, на його думку, виглядає сумнівно на тлі низького зростання ВВП (2,4%).

Він також наголосив на серйозній проблемі з фінансуванням дефіциту бюджету, адже джерела для отримання близько 19-20 мільярдів доларів із запланованих 46,5 мільярда досі не визначені.

Є лише план отримати більше коштів від європейських партнерів під заморожені активи, але це поки що лише "план і сподівання",

– резюмував чиновник.