Главным недостатком проекта госбюджета-2026 является недостаточное финансирование обороны и безопасности. По прогнозам, уже весной на эти нужды могут понадобиться дополнительные средства.

В чем недостаток бюджета-2026?

Главным недостатком проекта бюджета Украины на 2026 год является недостаточное финансирование обороны и безопасности. Об этом во время брифинга заявил председатель комитета ВР по финансам Даниил Гетманцев, пишет 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

По мнению чиновника, уже весной следующего года правительству придется обратиться за дополнительным финансированием в размере сотен миллиардов гривен, если интенсивность боевых действий не снизится.

У нас, очевидно, недофинансированы расходы на оборону и безопасность. Я сразу говорю, что весной следующего года, если не изменится интенсивность боевых действий, правительство точно придет и скажет: "Денег нет, надо добавить нам полмиллиарда или полтриллиона",

– отметил Гетманцев.

Он также добавил, что сейчас в проекте бюджета на 2026 год на оборону заложено 2,8 триллиона гривен (почти как в текущем году). При этом даже сейчас существует нехватка в 300 миллиардов гривен для армии.

Что еще не нравится Гетманцеву в бюджете?

Одновременно нардеп раскритиковал резкое увеличение социальных расходов на 161 миллиард гривен, что, по его мнению, выглядит сомнительно на фоне низкого роста ВВП (2,4%).

Он также отметил серьезную проблему с финансированием дефицита бюджета, ведь источники для получения около 19-20 миллиардов долларов из запланированных 46,5 миллиарда до сих пор не определены.

Есть только план получить больше средств от европейских партнеров под замороженные активы, но это пока только "план и надежды",

– резюмировал чиновник.