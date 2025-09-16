Укр Рус
Экономика Новости экономики Придется добавлять: Гетманцев раскритиковал бюджет-2026 за недостаточное финансирование обороны
16 сентября, 15:06
Придется добавлять: Гетманцев раскритиковал бюджет-2026 за недостаточное финансирование обороны

Артур Дубровенко
Основні тези
  • Даниил Гетманцев раскритиковал проект бюджета-2026 за недостаточное финансирование обороны и безопасности, указывая на возможную потребность в дополнительных сотнях миллиардов гривен.
  • Гетманцев также отметил, что резкое увеличение социальных расходов на 161 миллиард гривен выглядит сомнительно на фоне низкого роста ВВП и неопределенности источников финансирования дефицита бюджета.

Главным недостатком проекта госбюджета-2026 является недостаточное финансирование обороны и безопасности. По прогнозам, уже весной на эти нужды могут понадобиться дополнительные средства.

В чем недостаток бюджета-2026?

Главным недостатком проекта бюджета Украины на 2026 год является недостаточное финансирование обороны и безопасности. Об этом во время брифинга заявил председатель комитета ВР по финансам Даниил Гетманцев, пишет 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

По мнению чиновника, уже весной следующего года правительству придется обратиться за дополнительным финансированием в размере сотен миллиардов гривен, если интенсивность боевых действий не снизится.

У нас, очевидно, недофинансированы расходы на оборону и безопасность. Я сразу говорю, что весной следующего года, если не изменится интенсивность боевых действий, правительство точно придет и скажет: "Денег нет, надо добавить нам полмиллиарда или полтриллиона", 
– отметил Гетманцев.

Он также добавил, что сейчас в проекте бюджета на 2026 год на оборону заложено 2,8 триллиона гривен (почти как в текущем году). При этом даже сейчас существует нехватка в 300 миллиардов гривен для армии.

Что еще не нравится Гетманцеву в бюджете?

Одновременно нардеп раскритиковал резкое увеличение социальных расходов на 161 миллиард гривен, что, по его мнению, выглядит сомнительно на фоне низкого роста ВВП (2,4%).

Он также отметил серьезную проблему с финансированием дефицита бюджета, ведь источники для получения около 19-20 миллиардов долларов из запланированных 46,5 миллиарда до сих пор не определены.

Есть только план получить больше средств от европейских партнеров под замороженные активы, но это пока только "план и надежды", 
– резюмировал чиновник.

Что еще известно о бюджете на 2026 год?

  • По прогнозам правительства Украины, в 2026 году темп роста заработных плат замедлится до 16%. Средний размер оплаты труда в стране достигнет более 30 тысяч гривен (а именно 30 032 гривны). Ожидаемый уровень инфляции в Украине с декабря 2025 по декабрь 2026 года составит 9,9%.

  • Также, бюджетом предусмотрено повышение прожиточного минимума до 3 209 гривен и минимального пенсионного обеспечения – до 2 595 гривен. На пенсионные расходы в следующем году запланировано 1 триллион 27 миллиардов гривен, что на 123,4 миллиарда больше по сравнению с 2025 годом.

  • Запланировано увеличение социальных расходов в 2026 году составит 45,3 миллиарда гривен, а их совокупный объем достигнет 467,1 миллиарда. Дополнительные средства будут направлены на финансирование ключевых программ: помощи внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, обеспечение протезирования, а также реализацию инициатив "еЯсла" и "Пакет школьника".