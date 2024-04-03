257 мільярдів гривень різниці: Україні не вистачило грошей на видатки з бюджету
3 квітня 2024, 15:00Читать новость на русском
Україні не вистачило грошей, аби виконати видатки з державного бюджету в І кварталі 2024 року. Різниця між ресурсами та витратами склала 257,4 мільярда гривень.
Різниця між витратами та бюджетом
Голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла про різницю між ресурсами та витратами протягом перших трьох місяців 2024 року, передає 24 Канал.
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Різниця між власними ресурсами та витратами за три місяці року склала 257,4 мільярда гривень. Ця сума і покривається коштом міжнародної допомоги – грантами і кредитами.
Також вона пояснила, що у І кварталі "власний ресурс" країни склав 550,1 мільярда гривень. До нього зараховуються:
- доходи державного бюджету (за винятком грантів урядів іноземних держав);
- надходження від приватизації, повернення кредитів державному бюджету;
- кошти від розміщення ОВДП.
Натомість витрати дорівнювали 807,5 мільярда гривень. Вони складалися з:
- видатків державного бюджету;
- погашення державного боргу;
- надання кредитів з бюджету.