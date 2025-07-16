Шмигаль розкрив скільки грошей має Україна насправді

Перед відставкою Денис Шмигаль розповів, що на рахунках Державного казначейства України, станом на 16 липня знаходиться понад 300 мільярдів гривень. За словами урядовця, усі соцвиплати будуть профінансовані своєчасно.

Яка сума на рахунках України насправді?

Потрібно розуміти, що саме на казначейський рахунок надходять усі доходи держбюджету. З нього ж здійснюються видатки, передає 24 Канал.

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Денис Шмигаль Колишній прем'єр-міністр України Станом на ранок сьогоднішнього дня, на казначейському рахунку знаходиться 340 мільярдів гривень. На розвиток України є понад 45 мільярдів.

Окремо Денис Шмигаль відзначив зміни до держбюджету, які ухвалив уряд. Йдеться про збільшення фінансування оборонного сектору.

Насамперед це додаткові понад 400 мільярдів гривень для потреб Сил безпеки й оборони. Окремо передбачено збільшення фінансування на закупівлю техніки й обладнання, розвитку виробництва та інновацій,

– каже Шмигаль.

Зверніть увагу! Як зауважив колишній голова уряду, завдяки ухваленню цього рішення буде посилено обороноздатність держави.