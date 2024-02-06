Як наповнюють бюджет України без підтримки Заходу

Січень Україні вдалося пройти майже без зовнішньої допомоги. Економіка країни поступово відновлюється.

Завдяки чому наповнили бюджет

Нардеп Данило Гетманцев вважає, що перший бюджетний місяць 2024 року Україні вдалося успішно пройти навіть попри затримку допомоги з Заходу. Це сталося завдяки вдало прийнятим рішенням, зокрема, йдеться про скорочення витрат.

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Данило Гетманцев Голова парламентського комітету з податків та фінансів Бюджетний дефіцит у січні становив лише 14,9 мільярдівгривень, що є одним з найменших показників за час війни. Проти грудня 2023 року, який щоправда завжди був нетиповим місяцем в плані пришвидшення видатків, дефіцит зменшився майже у 20 разів, січня 2023 року – майже у 5 разів.

За словами Гетманцева, наповненню бюджету сприяли такі фактори:

Перевиконання плану по доходам

Державна податкова служба змогла перевиконати розпис на 13,8%. Це додало у бюджет 7,3 мільярда гривень.

Митна служба перевищила план на 30,3%. Тобто ця сума склала 11 мільярдів гривень.

Загальний дохід бюджету становить 154,2 мільярда гривень. Це на 65,9 мільярда гривень більше ніж було у січні минулого року.

Зменшення видатків

Вдалося і скоротити витрати з бюджету. У порівнянні з січнем 2023 року вони зменшились на 13%. Цьогорічний показник склав 169,3 мільярда гривень, а от за загальним фондом – 149,5 мільярда гривень.