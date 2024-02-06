Хто має право на пенсію по втраті годувальника

Пенсія через втрату годувальника виплачується непрацездатним членам сім'ї, які залежали від фінансової підтримки померлого годувальника.

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Вона включає такі категорії осіб :

Подружжя, батьки, якщо вони мають інвалідність або досягли 65-річного віку;

Діти до 18 років, а також ті, хто досяг 18 років, але стали інвалідами до цього віку.

Діти, які навчаються, до завершення навчання, але не пізніше 23 років;

діти-сироти – до досягнення 23 років.

Подружжя, один з батьків, брат, сестра, дідусь чи бабуся годувальника, які зайняті доглядом за його дитиною до досягнення дитиною 8 років, незалежно від їхнього віку та працездатності, і які не працюють.

Важливо! Пенсія надається дітям годувальника незалежно від того, чи перебували вони на його утриманні.

Пенсія у разі втрати годувальника з солідарної системи

Ця пенсія виплачується родичам померлого годувальника, які не мають змоги працювати. Право на пенсію залежить від страхового стажу годувальника на час його смерті, який може варіюватися від одного до 15 років. Стаж впливає на право на пенсію членів сім’ї залежно від віку годувальника на момент смерті.

Розмір пенсії обчислюється так:

50% від пенсії за віком годувальника для одного непрацездатного члена сім'ї.

100% від пенсії за віком для двох і більше непрацездатних членів сім'ї.

Мінімальна сума пенсії визначається відсотком від прожиткового мінімуму:

100% для одного члена сім'ї — 2093 гривні;

120% для двох членів сім'ї — 2511,60 гривні;

150% для трьох і більше членів сім'ї — 3139,50 гривні.

Пенсія для родичів військовослужбовців

Виплачується родичам військовослужбовця, який помер або загинув:

під час служби, не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або внаслідок поранення, контузії чи захворювання, отриманих під час служби;

якщо на час смерті отримував військову пенсію.

Розмір пенсії залежить від обставин смерті:

70% грошового забезпечення на кожного непрацездатного члена сім’ї (наприклад, дитина) у разі смерті під час виконання військових обов’язків.

50% грошового забезпечення на кожного члена сім’ї (крім батьків, подружжя) за наявності двох і більше непрацездатних членів сім’ї (наприклад, двоє дітей).

30% грошового забезпечення у разі смерті внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з військовою службою.

Мінімальний розмір пенсії для кожного непрацездатного члена сім’ї не може бути меншим за два прожиткові мінімуми, тобто 4186 гривень.

Пенсія для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Ця пенсія встановлюється на основі компенсації збитків і розраховується таким чином:

Виходячи з заробітної плати годувальника, отриманої за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках;

Або на основі п’ятикратного розміру мінімальної зарплати, яка була встановлена законом на 1 січня відповідного року.

Пенсія у разі втрати годувальника для сімей працівників прокуратури

Ця пенсія призначається непрацездатним членам сім’ї прокурора або слідчого, які перебували на утриманні годувальника, при умові, що годувальник мав стаж роботи в органах прокуратури не менше ніж 10 років.

Розмір пенсії визначається згідно з заробітною платою померлого годувальника: