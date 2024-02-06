Кто имеет право на пенсию по потере кормильца

Пенсия из-за потери кормильца выплачивается нетрудоспособным членам семьи, которые зависели от финансовой поддержки умершего кормильца.

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Она включает следующие категории лиц:

Супруги, родители, если они имеют инвалидность или достигли 65-летнего возраста;

Дети до 18 лет, а также те, кто достиг 18 лет, но стали инвалидами до этого возраста.

Дети, которые учатся, до завершения обучения, но не позднее 23 лет;

дети-сироты – до достижения 23 лет.

Супруги, один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка кормильца, которые заняты уходом за его ребенком до достижения ребенком 8 лет, независимо от их возраста и трудоспособности.

Важно! Пенсия предоставляется детям кормильца независимо от того, находились ли они на его иждивении.

Пенсия в случае потери кормильца из солидарной системы

Эта пенсия выплачивается родственникам умершего кормильца, которые не имеют возможности работать. Право на пенсию зависит от страхового стажа кормильца на момент его смерти, который может варьироваться от одного до 15 лет. Стаж влияет на право на пенсию членов семьи в зависимости от возраста кормильца на момент смерти.

Размер пенсии исчисляется так:

50% от пенсии по возрасту кормильца для одного нетрудоспособного члена семьи.

100% от пенсии по возрасту для двух и более нетрудоспособных членов семьи.

Минимальная сумма пенсии определяется процентом от прожиточного минимума:

100% для одного члена семьи - 2093 гривны;

120% для двух членов семьи - 2511,60 гривны;

150% для трех и более членов семьи - 3139,50 гривны.

Пенсия для родственников военнослужащих

Выплачивается родственникам военнослужащего, который умер или погиб:

во время службы, не позднее трех месяцев после увольнения со службы, или вследствие ранения, контузии или заболевания, полученных во время службы;

если на момент смерти получал военную пенсию.

Размер пенсии зависит от обстоятельств смерти:

70% денежного обеспечения на каждого нетрудоспособного члена семьи (например, ребенок) в случае смерти при исполнении военных обязанностей.

50% денежного обеспечения на каждого члена семьи (кроме родителей, супругов) при наличии двух и более нетрудоспособных членов семьи (например, двое детей).

30% денежного обеспечения в случае смерти в результате несчастного случая, не связанного с военной службой.

Минимальный размер пенсии для каждого нетрудоспособного члена семьи не может быть меньше двух прожиточных минимумов, то есть 4186 гривен.

Пенсия для пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы

Эта пенсия устанавливается на основе компенсации убытков и рассчитывается следующим образом:

Исходя из заработной платы кормильца, полученной за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;

Или на основе пятикратного размера минимальной зарплаты, которая была установлена законом на 1 января соответствующего года.

Пенсия по случаю потери кормильца для семей работников прокуратуры

Эта пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи прокурора или следователя, которые находились на иждивении кормильца, при условии, что кормилец имел стаж работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.

Размер пенсии определяется согласно заработной плате умершего кормильца: