Завдяки чому наповнили бюджет

Нардеп Данило Гетманцев вважає, що перший бюджетний місяць 2024 року Україні вдалося успішно пройти навіть попри затримку допомоги з Заходу. Це сталося завдяки вдало прийнятим рішенням, зокрема, йдеться про скорочення витрат.

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Данило Гетманцев Голова парламентського комітету з податків та фінансів Бюджетний дефіцит у січні становив лише 14,9 мільярдівгривень, що є одним з найменших показників за час війни. Проти грудня 2023 року, який щоправда завжди був нетиповим місяцем в плані пришвидшення видатків, дефіцит зменшився майже у 20 разів, січня 2023 року – майже у 5 разів.

За словами Гетманцева, наповненню бюджету сприяли такі фактори:

Перевиконання плану по доходам

Державна податкова служба змогла перевиконати розпис на 13,8%. Це додало у бюджет 7,3 мільярда гривень.

Митна служба перевищила план на 30,3%. Тобто ця сума склала 11 мільярдів гривень.

Загальний дохід бюджету становить 154,2 мільярда гривень. Це на 65,9 мільярда гривень більше ніж було у січні минулого року.

Зменшення видатків

Вдалося і скоротити витрати з бюджету. У порівнянні з січнем 2023 року вони зменшились на 13%. Цьогорічний показник склав 169,3 мільярда гривень, а от за загальним фондом – 149,5 мільярда гривень.