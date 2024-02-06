Благодаря чему наполнили бюджет

Нардеп Даниил Гетманцев считает, что первый бюджетный месяц 2024 года Украине удалось успешно пройти даже несмотря на задержку помощи с Запада. Это произошло благодаря удачно принятым решениям, в частности, речь идет о сокращении расходов.

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Даниил Гетманцев Председатель парламентского комитета по налогам и финансам Бюджетный дефицит в январе составил лишь 14,9 миллиардов гривен, что является одним из наименьших показателей за время войны. Против декабря 2023 года, который правда всегда был нетипичным месяцем в плане ускорения расходов, дефицит уменьшился почти в 20 раз, января 2023 года – почти в 5 раз.

По словам Гетманцева, наполнению бюджета способствовали следующие факторы:

Перевыполнение плана по доходам

Государственная налоговая служба смогла перевыполнить роспись на 13,8%. Это добавило в бюджет 7,3 миллиарда гривен.

Таможенная служба превысила план на 30,3%. То есть эта сумма составила 11 миллиардов гривен.

Общий доход бюджета составляет 154,2 миллиарда гривен. Это на 65,9 миллиарда гривен больше чем было в январе прошлого года.

Уменьшение расходов

Удалось и сократить расходы из бюджета. По сравнению с январем 2023 года они уменьшились на 13%. Нынешний показатель составил 169,3 миллиарда гривен, а вот по общему фонду – 149,5 миллиарда гривен.