Уряд збільшив видатки в бюджеті на 2025 рік: кому додадуть фінансування

Уряд України затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік, збільшивши витрати на 2,82 мільярда гривень у порівнянні з першим читанням. Загальні видатки зросли на 50 мільярдів гривень по загальному фонду, тоді як спеціальний фонд зменшили на 47,19 мільярда гривень.

Кому додали грошей

Найбільше фінансування отримало Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "РБК-Україна".

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Якщо в першому читанні для агентства планували 43,86 мільярда гривень, то тепер ця сума зросла до 53,16 мільярда гривень.

Кому ще додали фінансування:

8 мільярдів гривень піде на будівництво водогонів у Миколаївській області через наслідки підриву Каховської ГЕС.

гривень піде на будівництво водогонів у Миколаївській області через наслідки підриву Каховської ГЕС. На розвиток і утримання доріг додали 1,29 мільярда гривень. Тепер видатки складуть 12,6 мільярда гривень .

. Бюджет Міністерства розвитку громад і територій зріс на 8,35 мільярда гривень, і нині становить 41,16 мільярда гривень .

. Для Міністерства охорони здоров'я виділили додатково 3,98 мільярда гривень, збільшивши бюджет з 212,7 до 216,68 мільярда гривень . Окрім того, на інвестиційні проєкти МОЗ заплановано 3,39 мільярда гривень.

. Окрім того, на інвестиційні проєкти МОЗ заплановано 3,39 мільярда гривень. На спеціалізовану медичну допомогу додано 50 мільйонів гривень, збільшивши суму з 5,75 до 5,8 мільярда гривень.

Міністерству аграрної політики додано 1,02 мільярда гривень (з 9,05 до 10,07 мільярда гривень). Це дозволить збільшити підтримку сільгоспвиробників на 1 мільярд гривень.

До слова! Бюджет Державного агентства водних ресурсів збільшено на 1,6 мільярда гривень, а Міністерства фінансів – на 1 мільярд гривень. Державна митна служба отримала додаткові 662 мільйони гривень, а Рахункова палата – 516 мільйонів гривень.

Кошти на ветеранів та оборону

Три державні відомства отримали додаткові пів мільярда гривень. Міністерство юстиції збільшило бюджет з 19,29 до 19,79 мільярда гривень. З них 343 мільйони підуть на реконструкцію установ виконання покарань, а 159 мільйонів – на електронні засоби контролю.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості отримало додатково 500 мільйонів гривень для підтримки оборонних підприємств.

Міністерство у справах ветеранів збільшило бюджет з 2,85 до 3,35 мільярда гривень. З цих коштів 500 мільйонів спрямовано на створення Національного військового меморіального кладовища.

Зауважте! Також виділено 2,19 мільярда гривень на підтримку ветеранів та їхніх родин.

Фінансування міністерств

Також збільшено бюджети наступних відомств:

Міністерство молоді та спорту – на 250 мільйонів гривень;

Державна аудиторська служба – на 250 мільйонів гривень;

Національне агентство з питань запобігання корупції – на 143 мільйони гривень;

Міністерство закордонних справ України – на 18 мільйонів гривень;

Державна служба експортного контролю – на 15 мільйонів гривень;

Міністерство енергетики – на 14 мільйонів гривень;

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення – на 9 мільйонів гривень;

Вища рада правосуддя – на 4,7 мільйона гривень.

Зауважте! Бюджет Верховної Ради зріс на 30 мільйонів гривень, зокрема на 20 мільйонів більше витратять на законотворчу діяльність народних депутатів. Також на 1 мільйон дорожче обійдеться інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності парламенту.