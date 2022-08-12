У бюджеті України хочуть збільшити видатки на оборону та підтримання економіки
Джерело:телеграм-канал "ГОНЧАРЕНКО"
Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив законопроєкт №7644. Він передбачає зміни до Закону України про Державний бюджет.
Видатки на потреби Міноборони збільшаться на 241,2 мільярда гривень
Зокрема, в законопроєкті пропонується збільшити видатки державного бюджету на 270, 2 мільярди гривень. Переважна частина коштів піде на оборону та підтримання економіки, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
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В законопроєкті пропонується збільшити бюджетні призначення за такими напрямами:
- Забезпечення національної безпеки і оборони – на 269 454,9 мільйона гривень;
- Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України для Міністерства економіки України на 10,3 мільйона гривень;
- Поповнення резервного фонду – на 715,7 мільйона гривень для Міністерства фінансів України.
Найбільше видатки збільшуються на потреби Міноборони – на 241,2 мільярда гривень. Окрім цього, додаткові кошти передбачаються, зокрема, для МВС, СБУ, Головного управління розвідки МО тощо,
– зазначив Юрій Арістов, голова бюджетного комітету ВР.
Він також додав, що для покриття додаткових видатків будуть збільшені внутрішні запозичення через випуск облігацій внутрішньої державної позики. На таку ж суму збільшиться граничний обсяг державного боргу на кінець року.