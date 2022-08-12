Расходы на нужды Минобороны увеличатся на 241,2 миллиарда гривен

В частности, в законопроекте предлагается увеличить расходы государственного бюджета на 270,2 миллиарда гривен. Большинство средств пойдет на оборону и поддержание экономики, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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В законопроекте предлагается увеличить бюджетные назначения по следующим направлениям:

Обеспечение национальной безопасности и обороны – на 269 454,9 миллиона гривен;

Мобилизационная подготовка отраслей национальной экономики для Министерства экономики Украины на 10,3 миллиона гривен;

Пополнение резервного фонда – на 715,7 миллионов гривен для Министерства финансов Украины.

Больше всего расходы увеличиваются на нужды Минобороны – на 241,2 миллиарда гривен. Кроме того, дополнительные средства предусматриваются, в частности, для МВД, СБУ, Главного управления разведки МО и т.д.

– отметил Юрий Аристов, председатель бюджетного комитета ВР.

Он также добавил, что для покрытия дополнительных расходов будут увеличены внутренние заимствования через выпуск облигаций внутреннего государственного займа. На такую же сумму увеличится предельный объем государственного долга на конец года.