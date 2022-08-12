Видатки на потреби Міноборони збільшаться на 241,2 мільярда гривень

Зокрема, в законопроєкті пропонується збільшити видатки державного бюджету на 270, 2 мільярди гривень. Переважна частина коштів піде на оборону та підтримання економіки, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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В законопроєкті пропонується збільшити бюджетні призначення за такими напрямами:

Забезпечення національної безпеки і оборони – на 269 454,9 мільйона гривень;

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України для Міністерства економіки України на 10,3 мільйона гривень;

Поповнення резервного фонду – на 715,7 мільйона гривень для Міністерства фінансів України.

Найбільше видатки збільшуються на потреби Міноборони – на 241,2 мільярда гривень. Окрім цього, додаткові кошти передбачаються, зокрема, для МВС, СБУ, Головного управління розвідки МО тощо,

– зазначив Юрій Арістов, голова бюджетного комітету ВР.

Він також додав, що для покриття додаткових видатків будуть збільшені внутрішні запозичення через випуск облігацій внутрішньої державної позики. На таку ж суму збільшиться граничний обсяг державного боргу на кінець року.