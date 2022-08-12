Видатки на потреби Міноборони збільшаться на 241,2 мільярда гривень

Зокрема, в законопроєкті пропонується збільшити видатки державного бюджету на 270, 2 мільярди гривень. Переважна частина коштів піде на оборону та підтримання економіки, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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В законопроєкті пропонується збільшити бюджетні призначення за такими напрямами:

  • Забезпечення національної безпеки і оборони – на 269 454,9 мільйона гривень;
  • Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України для Міністерства економіки України на 10,3 мільйона гривень;
  • Поповнення резервного фонду – на 715,7 мільйона гривень для Міністерства фінансів України.

Найбільше видатки збільшуються на потреби Міноборони – на 241,2 мільярда гривень. Окрім цього, додаткові кошти передбачаються, зокрема, для МВС, СБУ, Головного управління розвідки МО тощо,
зазначив Юрій Арістов, голова бюджетного комітету ВР.

Він також додав, що для покриття додаткових видатків будуть збільшені внутрішні запозичення через випуск облігацій внутрішньої державної позики. На таку ж суму збільшиться граничний обсяг державного боргу на кінець року.