Два сценарії для України: уряд показав, що буде з економікою, якщо бойові дії затягнуться
- Кабмін розробив два сценарії економічного зростання України: базовий сценарій з покращенням безпекової ситуації з 2026 року та альтернативний сценарій у разі затяжної війни.
- Базовий сценарій передбачає економічне зростання ВВП до 5,7% у 2028 році, а альтернативний сценарій вимагає збереження високих витрат на оборону та зовнішньої фінансової підтримки.
Кабмін визначив два сценарії економічного зростання та видатків на оборону України на наступні три роки. Який із них втілиться в життя, залежить від завершення війни в Україні.
Який базовий сценарій бюджетних розрахунків
Проєкт Бюджетної декларації на 2026-2028 роки передбачає, що пріоритетними залишатимуться видатки на оборону та безпеку України, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову № 774 від 27 червня 2025 року.
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Базовий сценарій розрахований на "суттєве покращення безпекової ситуації з 2026 року". У такому випадку видатки з бюджету на оборону та безпеку мають скласти:
- у 2026 році – 1,817 трильйона гривень;
- у 2027 році – 1,439 трильйона гривень;
- у 2028 році – 1,384 трильйона гривень.
У базовому сценарії прописано, що у 2025 році ВВП зросте на рівні 2,7%, але темпи зростання сповільняться через безпекові ризики, спричинені російськими обстрілами.
За такого сценарію очікується, що темпи росту ВВП прискоряться у 2026-2028 роках.
- у 2026 році ріст ВВП прогнозується на рівні 4,5%.
- у 2027 році економічне зростання прискориться до 5%.
- У 2028 році ВВП сягне 5,7%.
Варто знати! Якщо припинення вогню вдасться досягти у 2026 році, Україна має зберегти свій військовий потенціал і обороноздатність. Тому вона пропонує західним партнерам створити окремий фонд, який фінансуватиме оборонні потреби ЗСУ.
Який альтернативний сценарій для бюджету
Альтернативний сценарій розроблений на випадок, якщо війна затягнеться і досягти припинення вогню найближчим часом не вдасться. У такому випадку:
- Видатки на оборону та безпеку у 2026 році доведеться відновити до рівня 2025 року, враховуючи заплановане збільшення на 400 мільярдів гривень.
- Обороні витрати мають зрости на 750-800 мільярдів гривень і загалом скласти 2,6 трильйона гривень – понад 25% ВВП країни.
Україна потребуватиме збереження зовнішньої фінансової підтримки на рівні не нижче поточного року для фінансування соціальних програм підтримки населення,
– зазначається у декларації.
Економічне зростання України за альтернативного сценарію сповільниться:
- у 2026 році ріст ВВП прогнозується на рівні 2,4%
- у 2027 і 2028 роках – в середньому на рівні 4,6% щорічно.
Важливо! Подальша економічна ситуація в Україні залежатиме від тривалості активних бойових дій, фінансової підтримки Заходу та міграції населення, додали в уряді.