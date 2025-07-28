Лише для багатіїв: американці вважають, що бюджетний законопроєкт Трампа нашкодить бідним

Бюджетний законопроєкт президента США Дональда Трампа принесе користь лише багатим. Так вважає 70% опитаних американців.

Що американці думають про бюджетний законопроєкт Трампа?

Ба більше, як мінімум половина респондентів відповіли, що законопроєкт зашкодить бідним людям і соціально вразливим групам населення, пише 24 Канал з посиланням на опитування Wall Street Journal.

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Сенатор-демократ Браян Шац, що не популярні такі скорочення:

програми Medicaid;

продовольчої допомоги;

витрат заради зниження податків для дуже багатих.

У матеріалі наголосили, що оцінка зниження податків має враховувати нерівномірний розподіл доходів та податкового навантаження. Річ у тім, що найбагатші верстви населення отримують непропорційно велику частку доходів. Крім того, вони несуть ще більшу частку податкового навантаження.

Підкреслюється, що так званий загальний податковий пиріг зменшується. Люди з високим доходом, які отримали податкові пільги, будуть платити більшу частину цього меншого пирога. Однак все одно виграють.

Зокрема демократи часто описують податкові пільги як програму розподілу. Вони оцінюють ефект податкових пільг з урахуванням того, скільки загальних коштів йде на кожну групу доходів.

Багаті люди платять найбільше податків. Тому їхні податкові пільги зазвичай є найбільшими в доларовому еквіваленті серед загальних податкових пільг.

Зверніть увагу! Загалом, 52 % респондентів виступають проти законопроєкту, тоді як 42 % підтримують його.