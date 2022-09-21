Працівникам російського сбербанку почали приходити повістки

Одразу після звернення путіна та оголошення про часткову мобілізацію, деякі співробітники "сбербанку" отримали повістку. Тим хто планував "відпустку" керівництво порадило поспішити.

Мобілізація співробітників "сбербанку"

Зранку, 21 вересня, путін оголосив про часткову мобілізацію у росії, яка починається вже від сьогодні. За словами шойгу мобілізують 300 тисяч резервістів. Деякі співробітники "сбербанку" теж підпадають під цю мобілізацію.

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Тож на тих співробітників, які мають бойовий досвід та проходили службу в армії росії вже чекали зранку мобілізаційні розпорядження, яке турботливо їм передало їх керівництво. Що стосується тих співробітників банку, котрі поки що не підпадають під часткову мобілізацію, вони продовжать роботу у штатному режимі.

Поняття часткова мобілізація передбачає те, що на війну проти України підуть:

військовослужбовці запасу,

а також ті, у кого є військова спеціальність та досвід.

Керівництво радить резервістам йти у "відпустку"

Зарплата контрактника у російській армії дорівнює 30 тисяч рублів на місяць, тобто приблизно 18 тисяч гривень. Українські військові, які боронять нашу землю на передовій та в гарячих точках, отримують 100 тисяч гривень на місяць.

Відразу після виступу путіна у співробітників "сбербанку" почали збирати питання щодо мобілізації, як повідомляють джерела телеграм-каналу Baza. Відповісти на них обіцяють пізніше, на зборах. А працівникам "сберзвука", які потрапляють у першу категорію мобілізації, порадили "не відкладати" заплановані поїздки, якщо квитки вже придбані.

Лист, який отримали співробітники "сбербанку" на росії сьогодні, 21 вересня / Фото – телеграм-канал Baza