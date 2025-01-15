Чехія модернізувала власний нафтопровід для подолання залежності від Росії

Чехія припинила імпорт нафти з Росії. Так країна завершила модернізацію нафтопроводу, який з'єднує її з європейськими постачальниками.

Чехія припинила імпорт російської нафти

Оновлений нафтопровід TAL, який постачає нафту з морського термінала в італійському порту Трієст, дозволить Чехії імпортувати ще 4 мільйони тонн нафти на рік, пише 24 канал з посиланням на TVP.

Читайте також Нафтопереробники Китаю поспішають закупити нафту для уникнення збоїв постачання через санкції

Це, своєю чергою, збільшить загальний обсяг імпорту до 8 мільйонів тонн на рік. А такий обсяг задовольнить внутрішній попит на нафту та дозволить країні припинити залежність від російської нафти.

Прем'єр-міністр Петр Фіала вважає, що це є вирішальним моментом для Чехії, тому що "Росія більше не може шантажувати нас поставками енергоносіїв".

Державна компанія MERO заявила, що у співпраці з консорціумом TAL, у найближчі місяці завершить експлуатаційні випробування та сертифікацію нової системи. Очікується, що до середини 2025 року Чехія буде відрізана від російської нафти та повністю забезпечена нафтою по західному маршруту через нафтопроводи IKL і TAL.

Зокрема міністр фінансів Збинек Станжура сказав, що нафтопереробник Orlen Unipetrol не планує більше імпорт російської нафти, починаючи вже з другої половини року.

Зауважте! Так Словаччина та Угорщина залишились єдиними країнами Євросоюзу, які продовжують отримувати нафту з Росії.