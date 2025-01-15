Чехия прекратила импорт российской нефти

Обновленный нефтепровод TAL, который поставляет нефть из морского терминала в итальянском порту Триест, позволит Чехии импортировать еще 4 миллиона тонн нефти в год, пишет 24 канал со ссылкой на TVP.

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Это, свою очередь, увеличит общий объем импорта до 8 миллионов тонн в год. А такой объем удовлетворит внутренний спрос на нефть и позволит стране прекратить зависимость от российской нефти.

Премьер-министр Петр Фиала считает, что это является решающим моментом для Чехии, потому что "Россия больше не может шантажировать нас поставками энергоносителей".

Государственная компания MERO заявила, что в сотрудничестве с консорциумом TAL, в ближайшие месяцы завершит эксплуатационные испытания и сертификацию новой системы. Ожидается, что к середине 2025 года Чехия будет отрезана от российской нефти и полностью обеспечена нефтью по западному маршруту через нефтепроводы IKL и TAL.

В частности министр финансов Збинек Станжура сказал, что нефтепереработчик Orlen Unipetrol не планирует больше импорт российской нефти, начиная уже со второй половины года.

Заметьте! Так Словакия и Венгрия остались единственными странами Евросоюза, которые продолжают получать нефть из России.