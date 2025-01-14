Як санкції впливають на ринок нафти у Китаї

Саме ці санкції можуть обмежити потоки сирої нафти в короткостроковій перспективі, повідомляє 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Так компанії направляють термінові запити на закупівлю нафти з негайною поставкою. Йдеться про такі організації:

Cnooc;

Shandong Yulong Petrochemical Co;

Jiangsu Eastern Shenghong Co.

Трейдери додали, що розглядаються різні сорти нафти з Близького Сходу, Африки та Америки. Зокрема особливий попит спостерігається на поставки в лютому.

Активність найбільших нафтових покупців Китаю викликана побоюваннями, що дрібні приватні нафтопереробні заводи — які вже перебувають під тиском — можуть бути змушені знизити виробничі потужності та скоротити обсяги випуску палива, якщо вони втратять доступ до дешевої російської та іранської нафти,

— пише видання.

Більшість таких компаній відомі як "чайники" та зосереджені у східній провінції Шаньдун. І вони вже стикнулися зі скороченням маржі, до того, як Вашингтон оголосив нові санкції.

Якщо дрібні гравці вийдуть з ринку, більші державні нафтопереробні компанії, ймовірно, будуть змушені втрутитися, щоб запобігти внутрішньому дефіциту палива, такого як дизельне, забезпечуючи енергетичну безпеку, що є важливим пріоритетом для Пекіна,

— вважають у Bloomberg.

Що чекає азійський ринок нафти

Останній раунд санкцій Вашингтона, як зазначають журналісти, торкнувся понад 180 танкерів і деяких із найбільших російських виробників нафти. Ці заходи вплинули на азійський ринок нафти, змушуючи покупців, судновласників і операторів портів шукати шляхи мінімізації наслідків.

Зокрема вже зараз деякі санкціоновані судна, які перевозять російську нафту марки ESPO до Шаньдуну, почали простоювати або стояти на якорі біля Китаю. Водночас судновласники зараз визначають подальші кроки.

За останні два місяці зацікавленість китайських імпортерів у спотових закупівлях нафти поступово зростала, після того як Іран підвищив ціни на свої сорти нафти. Проте цього тижня попит значно зріс через низку нових американських санкцій, які спрямовані проти так званого "темного флоту", що займається перевезенням чутливих вантажів по всьому світу,

— пишуть у матеріалі.

До того ж цього тижня TotalEnergies SE продала термінові партії сирої нафти Оману та Upper Zakum з ОАЕ покупцям, зокрема Cnooc та Rongsheng Petrochemical Co. Крім того, компанія запропонувала бразильську нафту Lapa.

Зауважте! Спотові премії на оманську нафту, середньо-кислий сорт, що широко торгується у світі, цього тижня зросли до майже 3 доларів за барель порівняно з 1,50–1,70 долара на минулому тижні. Тарифи на супертанкери на маршруті Близький Схід—Китай також різко зросли.