Що відомо про зупинені російські танкери

Зупинка танкерів відбулася 10 січня, якраз після введення американських санкцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Санкції проти Росії: Зеленський узгодив нові обмеження щодо фінансового сектору

Нагадаємо! Shandong Port Group (Китай) обмежила вхід танкерів, що перебувають під американськими санкціями, ще до того як США впровадили останні обмеження.

Станом на 13 січня, дані MarineTraffic і сервісу LSEG підтверджують, що танкери кинули якір у таких зонах:

5 суден перебувають біля китайських портів;

7 – недалеко він Сінгапуру;

усі інші – біля російських берегів у Балтійському морі та на Далекому Сході.